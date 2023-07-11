На КПО «Нева» отбирается 43 вида отходов, которые впоследствии могут быть переработаны. Это разные виды пластика, металл, макулатура, стекло. Также делегация ознакомилась с технологией автоматического компостирования, которая позволяет за 21 день изготовить в автоматическом режиме техногрунт. Органические отходы перерабатываются с помощью микроорганизмов в безвоздушной среде.