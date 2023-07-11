Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Регоператор МУП «САХ», заместитель губернатора Сергей Сёмка, представители министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области 6 июля посетили комплекс по переработке «Нева», 7 июля, при посещении экотехнопарка «Калуга», к делегации присоединились представители общественности сел Верх-Тула и Раздольное — Виталий Гуненко и Андрей Дьяконов, а также председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Роман Мотин.
На КПО «Нева» отбирается 43 вида отходов, которые впоследствии могут быть переработаны. Это разные виды пластика, металл, макулатура, стекло. Также делегация ознакомилась с технологией автоматического компостирования, которая позволяет за 21 день изготовить в автоматическом режиме техногрунт. Органические отходы перерабатываются с помощью микроорганизмов в безвоздушной среде.
Представитель регионального оператора Новосибирской области МУП «САХ» Луиза Сарницкая отметила, что комплексы переработки отходов, запланированные к строительству МУП «САХ», используют все технологии, применяемые в КПО «Нева», в том числе, производство топлива из отходов, компостирование и сортировочный цех.
На следующий день делегация изучила опыт Экотехнопарка «Калуга». Здесь процесс переработки отходов происходит полностью автоматически под контролем диспетчерского центра. Персонал контролирует только технологические процессы. Работает система экомониторинга воздуха и земли на уровне 150, 70 и 25 м.
В глобальную систему контроля включены системы контроля доступа, распознавания номеров и техники, а также 600 видеокамер. По периметру полигона установлены датчики, анализирующие качество грунтовых вод, попадание загрязняющих веществ в окружающую среду исключено. На территории комплекса находится пруд с карпами, заполненный водой, очищенной по технологии обратного осмоса.
Как отметил директор регионального оператора МУП «САХ» Андрей Зыков: «Комплексы по переработке отходов „Левобережный“ и „Правобережный“ будут созданы с учетом всех требований экологической и строительной безопасности. Планируемые объекты помимо основной функции — современного и эффективного обращения с отходами — абсолютно безопасны для окружающей среды и человека».
Все проектные решения данных комплексов по переработке отходов в обязательном порядке проходят экологическую и главную государственную экспертизы.
При проверке в районе станции метро «Речной вокзал» выяснилось, что у некоторых юридических лиц не заключен договор с МУП «САХ».