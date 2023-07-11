«Нежные дети пошли нынче»: новосибирцы обсуждают смерть школьника из-за гаджета

Posted 11 июля 2023, 14:05
Published 11 июля 2023, 14:05
Modified 11 июля 2023, 14:07
Updated 11 июля 2023, 14:07
«Где-то видела, как юрист говорил, что родители не имеют права забирать у детей телефон. Вопрос: „С фига ли? Я заработала, я купила“. Сыну сказала, что пока я его содержу, я имею право отобрать телефон! Не нравится — пожалуйста, в детдом», — возмущается Любовь Лобанова в паблике «Аст-54» социальной сети «ВКонтакте».
Многие поддерживают сибирячку и считают, что родители имеют право отобрать у детей мобильный телефон и контролировать их жизнь. «А ничего, что я вчера у своего забрал телефон и не знаю, когда отдам. Бездельничает, ничего не делает, только сидит и с кем-то переписывается», — заявил Игорь Орджоникидзе. «Раньше ремня по заднице отхватывали — и ничего. А сейчас телефон отобрали и уже трагедия вселенского масштаба», — возмущается Сергей Усов.
При этом сибиряки идут еще дальше и поддерживают методы физического воздействия при воспитании детей. По их мнению, подзатыльник нисколько не повредит ребенку и поможет ему в дальнейшей жизни.
«Помимо подзатыльника, было и ремнем по „пятой точке“, и стояние в углу. Ничего, выросли вполне воспитанными адекватными, уважающими и любящими своих родителей и старших. Также привито понятие о том, что такое „хорошо“ и что такое „плохо“, и не все будет в этой жизни по твоему требованию. Для этого нужно стремиться достигать поставленных целей. Это я про наше поколение восьмидесятых», — утверждает Евгений Веревкин.
«Всегда и везде родители били своих детей, и никто не был маньяком. Вот и меня мама все детство била и всегда заставляла работать и всегда мне говорила: работай, работай руками. А я все равно вырос нормальным мужиком и рад только всему, что мама делала и люблю ее больше всех. Просто человеком иногда нужно просто родиться!», — поддерживает его Али Алиев. «Вот же нежные детки пошли нынче», — заявляет Татьяна Копыленко.
Методы наказания нынче повзрослевших сибиряков весьма варьировались. «Мне резиновым шлангом от стиральной машины доставалось, класс!», — ностальгирует по давно ушедшему детству новосибирец под ником Александр. «А мы и лозиной могли получить. Ничего, все пережили. Еще и прощения просили у родителей за то, что не сделали дела», — вспоминает Марина Генералова.
Представители другого лагеря возмущаются и заявляют, что любой подзатыльник вредит психике ребенка.
«Получать подзатыльники — унизительно. Это травмирует. Ребенок вам не может ответить физически. Ни один нормальный человек не решает проблемы насилием и не важно, бьете или „дать подзатыльника“. Вы себе-то не врите. Вы не можете решить проблему словами — это ваша проблема, а не ребенка. Почитайте про детство маньяков и серийных убийц и очень удивитесь тому, какой эффект оказывают подзатыльники на неокрепшую психику», — считает сибирячка под ником Катя Криницына.
«Знаете, почему с ребенком так себя ведут? Потому что, если они со своими ровесниками так будут вести, сразу получат, а вот дети ничего сказать не могут. Я считаю так: когда ты хочешь отобрать или ударить, иди и об стену со всей дури ударься», — поддерживает ее Дарья Маклакова.
«Били — и ничего, нормальный вырос» — это фраза всех взрослых, которые в детстве были травмированы. Если бьете детей, ответ один — вы не научились разговаривать и работать мозгом, поэтому работаете силой. Мне объясняли словами, чем может обернуться тот или иной поступок, а не наказывали кулаками. Если вы думаете иначе — это отклонение.
Родители насилием и наказаниями не пугали, а говорили, что к ним можно прийти за поддержкой всегда и все тебе объяснят. Троих детей воспитывали без кулаков», — считает Полина Погуралова.
Отдельное место занимают комментарии про зависимость детей от гаджетов.
«Сейчас все в телефонах, все в интернете. Ни улицы, ни телевизора уже не надо — и это страшно. Родители заняты то работой, то еще какие-то дела, а ребенок остается один на один с телефоном. Если его забрали, то уже катастрофа для него, как оказалось», — пишет Ольга Аленичева. «Сами подсаживают, а потом резко отнимают. Сейчас без телевизора даже покормить не могут: видите ли, он не сидит спокойно. Да и смартфон дают, чтобы не мешал», — рассуждает Андрей Саф.
«Просто детей надо изначально воспитывать нормально. А не давать ему телефон, чтобы он замолчал и потом удивляться, что он для него так много значит и ребенок не может из него вылезти. Тут взрослые зависимостями страдают, а у детей вообще мозг неокрепший, всё впитывает», — считает Константин Басалов.
Двенадцатилетнего школьника обнаружили мертвым в селе Битки Сузунского района. Подросток мог поссориться с матерью, отобравшей у него мобильный телефон и заставившей делать уборку.