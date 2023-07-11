Новая жертва пансионата «Рэмили»: скончалась 98-летняя ветеран труда в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Слухи о массовых смертях в пансионате не смолкают с начала лета 2023 года. 26 июня стало известно, что умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов. Родные заявили, что мужчину избивали. Расследованием уже занимается глава СК России.
Ещё одна постоялица заведения — 98-летняя Александра Буренкова — скончалась 27 июня. Об этом рассказала дочь пенсионерки порталу Om1.ru.
Женщину поселили в пансионат временно родственники, пока они летали по делам в Санкт-Петербург. С их слов Александра была бодра и здорова и ее смерть спустя месяц проживания в «Рэмили» всех подверг в шок.
По словам дочери, мама начала звонить ей каждый день спустя неделю и жаловаться на персонал. Говорила, что сотрудники лишают воды на ночь, чтобы те меньше просились в туалет, не кормят 5 раз в день, как обещали, а однажды ударили ее пластиковой бутылкой.
Родные вернулись в Новосибирск и сразу решили забрать бабушку домой, но это им не позволили сотрудники пансионата. Пришлось вызывать полицию. Вечером у пенсионерки упало давление, она попала в реанимацию, где вскоре скончалась.
«В заключении о смерти указано, что наступило полное истощение организма, почки отказали, лёгкие на 40% поражены. Мы 10 числа забрали её мёртвую практически», — заключила дочь Буренковой.
Напомним, пансионат находится на контроле нескольких правоохранительных органов в Новосибирске. Прокуроры пытаются его закрыть.