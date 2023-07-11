Новая жертва пансионата «Рэмили»: скончалась 98-летняя ветеран труда в Новосибирске

По словам дочери, мама начала звонить ей каждый день спустя неделю и жаловаться на персонал. Говорила, что сотрудники лишают воды на ночь, чтобы те меньше просились в туалет, не кормят 5 раз в день, как обещали, а однажды ударили ее пластиковой бутылкой.