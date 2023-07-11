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Новая жертва пансионата «Рэмили»: скончалась 98-летняя ветеран труда в Новосибирске

11 июля 2023, 08:54
Фото: 1MI
Умерла 98-летняя постоялица пансионата «Рэмили»

В Новосибирске умерла 98-летняя постоялица скандального пансионата «Рэмили»

Новые трагические вести пришли из пансионата «Рэмили» в Новосибирске, где недавно скончался ветеран ВОВ. Умерла еще одна 98-летняя постоялица.

Слухи о массовых смертях в пансионате не смолкают с начала лета 2023 года. 26 июня стало известно, что умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов. Родные заявили, что мужчину избивали. Расследованием уже занимается глава СК России.

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Ещё одна постоялица заведения — 98-летняя Александра Буренкова — скончалась 27 июня. Об этом рассказала дочь пенсионерки порталу Om1.ru.

Женщину поселили в пансионат временно родственники, пока они летали по делам в Санкт-Петербург. С их слов Александра была бодра и здорова и ее смерть спустя месяц проживания в «Рэмили» всех подверг в шок.

По словам дочери, мама начала звонить ей каждый день спустя неделю и жаловаться на персонал. Говорила, что сотрудники лишают воды на ночь, чтобы те меньше просились в туалет, не кормят 5 раз в день, как обещали, а однажды ударили ее пластиковой бутылкой.

Родные вернулись в Новосибирск и сразу решили забрать бабушку домой, но это им не позволили сотрудники пансионата. Пришлось вызывать полицию. Вечером у пенсионерки упало давление, она попала в реанимацию, где вскоре скончалась.

«В заключении о смерти указано, что наступило полное истощение организма, почки отказали, лёгкие на 40% поражены. Мы 10 числа забрали её мёртвую практически», — заключила дочь Буренковой.

Напомним, пансионат находится на контроле нескольких правоохранительных органов в Новосибирске. Прокуроры пытаются его закрыть.

#Алина Шефер#Общество#Пансионат#Скончался#Новосибирск#Новосибирская область
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