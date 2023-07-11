Новосибирск накрыл мощный ливень после аномальной жары

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Читатели Atas.info сообщают, что мощный ливень наступил мгновенно. Многие не успели добраться до дома и сейчас застряли в жутких пробках. Сейчас в мегаполисе дорожная ситуация оценивается в 7 баллов из 10, судя по 2ГИС.
Некоторые сибиряки спасаются от дождя под козырьками подъездов. Пытаются переждать, хотя придется ждать долго. По прогнозам сервисов, буря не стихнет еще несколько часов.
При этом день начинался в столице Сибири с экстремальной жары до +35 градусов. Никто из горожан даже и не думал прихватить зонтики, когда выходил из дома.
А тем временем в небе сверкает молния, улицы быстро затапливает дождевая вода. Машины плывут по асфальту.