atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Изображение материала

Новосибирск накрыл мощный ливень после аномальной жары

11 июля 2023, 12:08
Фото: atas.info
Сильнейшая буря подступила к Новосибирску вечером 11 июля. А ведь еще час назад горожане страдали от изнуряющей жары.

Читатели Atas.info сообщают, что мощный ливень наступил мгновенно. Многие не успели добраться до дома и сейчас застряли в жутких пробках. Сейчас в мегаполисе дорожная ситуация оценивается в 7 баллов из 10, судя по 2ГИС.

Некоторые сибиряки спасаются от дождя под козырьками подъездов. Пытаются переждать, хотя придется ждать долго. По прогнозам сервисов, буря не стихнет еще несколько часов.

При этом день начинался в столице Сибири с экстремальной жары до +35 градусов. Никто из горожан даже и не думал прихватить зонтики, когда выходил из дома.

А тем временем в небе сверкает молния, улицы быстро затапливает дождевая вода. Машины плывут по асфальту.

#Погода#Алина Шефер#Ливень#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Вчера, 10:02
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Вчера, 09:55
Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи
Сегодня, 01:21
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
Сегодня, 04:46
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Сегодня, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Сегодня, 05:58