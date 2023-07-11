Новосибирск сковали жуткие пробки в 8 баллов из-за мощнейшего ливня

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Судя по карте 2ГИС, самый обширный коллапс отмечен в данную минуту на проезде Энергетиков. К тому же там ремонтируют участок дороги — это усиливает проблему.
Также затруднено движение на площади инженера Будагова. На левом берегу в пробке стоят машины на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Титова.
А все из-за сильного ветра и ливня. При этом еще час назад стояла аномальная жара. Улицы затопило, автомобили начали попадать в ДТП.
«Полчаса назад показывало нет пробки, даже обрадовалась, что проеду быстро…, но не тут-то было»;
«Это всего лишь дождь, проезжайте, не бойтесь», — пишут водители в чатах.