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Новосибирск сковали жуткие пробки в 8 баллов из-за мощнейшего ливня

11 июля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Пробки сковали Новосибирск из-за бури
Жители Новосибирска застряли в жутких пробках вечером во вторник, 11 июля. Дорожная ситуация обострилась из-за мощной бури.

Судя по карте 2ГИС, самый обширный коллапс отмечен в данную минуту на проезде Энергетиков. К тому же там ремонтируют участок дороги — это усиливает проблему.

Также затруднено движение на площади инженера Будагова. На левом берегу в пробке стоят машины на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Титова.

А все из-за сильного ветра и ливня. При этом еще час назад стояла аномальная жара. Улицы затопило, автомобили начали попадать в ДТП.

«Полчаса назад показывало нет пробки, даже обрадовалась, что проеду быстро…, но не тут-то было»;

«Это всего лишь дождь, проезжайте, не бойтесь», — пишут водители в чатах.

#Пробки#Ливень#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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