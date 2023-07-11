Новосибирские прокуроры займутся судебными приставами, выселившими персонал «1+1»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«Прокуратура начала проверку в отношении приставов, которые выгоняли врачей и пациентов из новосибирской клиники „1+1“ — этого добился коллектив медцентра», — сообщает Mash Siberia.
Также работники клиники написали обращение в Генеральную прокуратуру и намерены привлечь судебных приставов к ответственности за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Медики собираются провести пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Работников и пациентов частной клиники «1+1» насильно выставили из здания судебные приставы в начале июня. Причиной стало скорейшее желание собственника избавиться от арендаторов, которые задолжали крупную сумму по арендным платежам.