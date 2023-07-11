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Новосибирские прокуроры займутся судебными приставами, выселившими персонал «1+1»

11 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Прокуроры проверят законность действий судебных приставов

В Новосибирске прокуроры проверят приставов, выгнавших врачей клиники «1+1» из здания

Скандал вокруг частной клиники «1+1» привлек внимание прокуратуры Новосибирской области. Сотрудники ведомства проверят законность действий судебных приставов.
«Прокуратура начала проверку в отношении приставов, которые выгоняли врачей и пациентов из новосибирской клиники „1+1“ — этого добился коллектив медцентра», — сообщает Mash Siberia.
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Также работники клиники написали обращение в Генеральную прокуратуру и намерены привлечь судебных приставов к ответственности за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Медики собираются провести пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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Работников и пациентов частной клиники «1+1» насильно выставили из здания судебные приставы в начале июня. Причиной стало скорейшее желание собственника избавиться от арендаторов, которые задолжали крупную сумму по арендным платежам.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Прокуратура#Судебные приставы
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