Новосибирские прокуроры займутся судебными приставами, выселившими персонал «1+1»

Также работники клиники написали обращение в Генеральную прокуратуру и намерены привлечь судебных приставов к ответственности за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Медики собираются провести пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме.