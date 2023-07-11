atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Изображение материала

Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников

11 июля 2023, 05:58
Фото: 1MI
В этом году в Новосибирской области больше выпускников 100-балльников, чем в прошлом.

В этом году в Новосибирской области 119 стобалльников по ЕГЭ

Стало известно, в каких школах Новосибирска и области наибольшее количество учеников набрали 100 баллов на ЕГЭ.

Доля учеников, сдавших ЕГЭ на 80 баллов и выше по русскому языку в 2023 году выросла на 6%, по математике, наоборот, снизилась на 3% — в этом году 31% учеников сдали ЕГЭ по математике на 80 баллов и выше.

Высокобалльники — это показатель того, насколько эффективно ученики осваивают школьную программу. Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук:

«Стобалльник это успех конкретного ребенка и его семьи. Школа к этому имеет самое опосредованное отношение, потому что этот успех не показывает успешность работы образовательной организации.
Если бы наличие стобалльников показывало, что школа хорошо преподает, то тогда бы у учителей, которые подготовили одного стобалльника, этих стобалльников в классе было бы несколько, поэтому, будем откровенны, что это больше личностный успех, составляющими которого являются учитель, личный талант и усердие и прочие вещи».

Количество 100-балльных результатов:

  • по русскому языку — 61, в прошлом году было 37, в позапрошлом 60.
  • По математике профильной 2 стобалльника, в прошлом году было 11, в позапрошлом 7.
  • По физике — 5, в прошлом было 5, в позапрошлом 12.
  • По химии — 7, в прошлом 14, в позапрошлом 8.
  • По истории 6, в прошлом 15, в позапрошлом 1.

В этом году в Новосибирской области 119 стобалльников, в прошлом году было 98, в позапрошлом 127.

Наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13, гимназии №1, — 7, гимназии «Горностай» — 5.

Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов в Советском районе, Октябрьском, Бердске и Новосибирском районе.

Родители требуют уволить директора школы из-за кучи двоек по ОГЭ и ЕГЭ
Узнать подробнее

В Новосибирске родители обратились с требованием уволить учителя из-за того, что дети плохо сдали ЕГЭ и ОГЭ.

#Ольга Храмушкина#ЕГЭ#ОГЭ#Школы#Экзамены#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Вчера, 10:02
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Вчера, 09:55
Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи
Сегодня, 01:21
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
Сегодня, 04:46
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Сегодня, 02:20