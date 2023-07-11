Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Доля учеников, сдавших ЕГЭ на 80 баллов и выше по русскому языку в 2023 году выросла на 6%, по математике, наоборот, снизилась на 3% — в этом году 31% учеников сдали ЕГЭ по математике на 80 баллов и выше.
Высокобалльники — это показатель того, насколько эффективно ученики осваивают школьную программу. Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук:
«Стобалльник это успех конкретного ребенка и его семьи. Школа к этому имеет самое опосредованное отношение, потому что этот успех не показывает успешность работы образовательной организации.
Если бы наличие стобалльников показывало, что школа хорошо преподает, то тогда бы у учителей, которые подготовили одного стобалльника, этих стобалльников в классе было бы несколько, поэтому, будем откровенны, что это больше личностный успех, составляющими которого являются учитель, личный талант и усердие и прочие вещи».
Количество 100-балльных результатов:
В этом году в Новосибирской области 119 стобалльников, в прошлом году было 98, в позапрошлом 127.
Наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13, гимназии №1, — 7, гимназии «Горностай» — 5.
Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов в Советском районе, Октябрьском, Бердске и Новосибирском районе.
В Новосибирске родители обратились с требованием уволить учителя из-за того, что дети плохо сдали ЕГЭ и ОГЭ.