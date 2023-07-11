Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Почти 45 лет назад данное острое инфекционное заболевание, характеризующееся высокой температурой, рвотой, поносом, болями в животе, именовали «эпидемический гастроэнтерит» или «кишечный грипп».
Его вирусная природа была доказана в 1973 году с обнаружением вирусных частиц в кишечной среде заболевших. Структура вируса напомнила исследователям колесо, отсюда и возникло название — «ротавирус» («рота» с лат. — колесо). Это произошло в 1979 году, когда его официально зарегистрировали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как правило, чаще всего болеют ротавирусом дети до 5 лет. Взрослые переносят инфекцию реже и без ярко выраженной симптоматики. Специалисты отмечают, что ротавирус — это болезнь южных стран. Жаркий климат, повышенная влажность, фактор скоропортящихся продуктов — все это играет свою роль в том, что вирус становится чрезмерно контагиозным.
Врач-диетолог, сотрудник научного отдела новосибирской научно-производственной компании «Био-Веста» Павел Ивакин:
«Условия морского курорта имеют свои особенности — скученность большого количества людей из разных регионов на небольших пространствах усиливает риски возникновения ротавирусной инфекции. Ротавирус попадает в организм контактно-бытовым, воздушно-капельным и алиментарным путями. То есть вирус летает при чихании больного в воздухе, передается через прикосновение к предметам, передается с пищей и водой».
Часто бывает, что, приехав на курорт, отдыхающие через несколько дней испытывают признаки отравления. Это могут быть боли в животе, тошнота. Такие случаи легко списать на испорченную еду в столовой. Однако следует проявить бдительность и обратиться в медслужбу при отеле. Необходимо исключить такие опасные болезни, как ротавирус и заражение кишечной палочкой — она может стать возбудителем серьезных отравлений организма.
Врач-диетолог Павел Ивакин:
«Проявляется ротавирусная инфекция диареей с серо-желтым стулом, температурой, тошнотой и рвотой, насморком. Взрослые в отличие от детей переносят заболевание значительно легче, однако присутствуют слабость, потеря аппетита. Следует помнить, что достоверно установить диагноз ротавирусной инфекции, назначить правильное лечение способен только врач».
Для определения ротавируса необходимо сдать анализ кала и серологический анализ крови.
Какие препараты, в какой дозировке, сколько принимать по времени — все это распишет врач, если подтвердится диагноз «ротавирус». В течение острой фазы, возможно, необходимы инъекции. Противовирусные препараты, несмотря на то, что это вирусная инфекция, тут не нужны. В ряде случаев нужны лекарства для желудочно-кишечного тракта «Эрсефурил», «Энтерофурил» и пр.
Специалист в области диетологии Павел Ивакин:
«Специфических препаратов для лечения ротавирусной инфекции не существует. Лечится она, что называется, симптоматически. Для предотвращения обезвоживания нужно обильно пить жидкость, при тяжелой диарее используются подсоленная вода или „Регидрон“.
Это самые основные, доступные в аптеках средства лечения ротавирусной инфекции.
В период отдыха на морском побережье нужно неукоснительно придерживаться правил гигиены и санитарных норм. После купания в море обязательно принимать душ, мыть руки перед приемом пищи, мыть овощи и фрукты. Ни в коем случае нельзя глотать морскую воду!
Сотрудник научного отдела ГК «Био-Веста» Павел Ивакин:
«Для профилактики достаточно соблюдения мер личной гигиены. Мыть руки, особенно если был риск контакта с больным и после контакта с деньгами, избегать мест большого скопления людей. Следует избегать некачественных предприятий питания, воду следует пить бутилированную. Не пробовать на вкус продукты на рынке».
К сожалению, всеобщая вакцинация от ротавируса не проводится. Прививаются только дети согласно Национальному календарю прививок. Обязательно проверьте ребенка на данный вид иммунизации перед поездкой на море.