Часто бывает, что, приехав на курорт, отдыхающие через несколько дней испытывают признаки отравления. Это могут быть боли в животе, тошнота. Такие случаи легко списать на испорченную еду в столовой. Однако следует проявить бдительность и обратиться в медслужбу при отеле. Необходимо исключить такие опасные болезни, как ротавирус и заражение кишечной палочкой — она может стать возбудителем серьезных отравлений организма.