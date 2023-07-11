«Наверное, это будет судебный порядок, с оценкой, с возмещением затрат. Мы понимаем, что это возможно. И более того, этот инструмент, в случае, если будет пауза в реализации, надо будет применять», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.