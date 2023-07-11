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В Новосибирске будут насильно выселять жителей ветхих домов в интересах застройщиков

11 июля 2023, 09:09
Фото: atas.info
В Новосибирске зачастую бараки стоят в весьма привлекательных для строителей местах
В рамках реализации программ так называемого комплексного развития территорий собственники домов, попадающих под снос, обязаны согласиться с компенсацией застройщика. Иначе будут выселены через суд

Как заявил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, жители старых домов, которые застройщики намерены сносить ради возведения новых кварталов, не имеют права оставаться в своем жилье. По словам представителя муниципалитета, застройщики якобы всегда предлагают людям хорошие варианты переселения в новые квартиры, однако некоторые собственники упорствуют и не принимают предложения строительных компаний по расселению.

В итоге строители попадают в «патовую ситуацию» и не могут начать снос старых домов и возведение новых многоэтажек. Глава профильного департамента предлагает не вести долгих переговоров, а выселять таких людей принудительно.

«Наверное, это будет судебный порядок, с оценкой, с возмещением затрат. Мы понимаем, что это возможно. И более того, этот инструмент, в случае, если будет пауза в реализации, надо будет применять», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.

Как подчеркнул Алексей Кондратьев, в зону планируемых территорий комплексного развития, на которые мэрия планирует объявить аукционы среди застройщиков, на текущий момент попадают более 400 домов.

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#Снос#Расселение#Строительство#Город#Новосибирск
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