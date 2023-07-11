Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Как заявил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, жители старых домов, которые застройщики намерены сносить ради возведения новых кварталов, не имеют права оставаться в своем жилье. По словам представителя муниципалитета, застройщики якобы всегда предлагают людям хорошие варианты переселения в новые квартиры, однако некоторые собственники упорствуют и не принимают предложения строительных компаний по расселению.
В итоге строители попадают в «патовую ситуацию» и не могут начать снос старых домов и возведение новых многоэтажек. Глава профильного департамента предлагает не вести долгих переговоров, а выселять таких людей принудительно.
«Наверное, это будет судебный порядок, с оценкой, с возмещением затрат. Мы понимаем, что это возможно. И более того, этот инструмент, в случае, если будет пауза в реализации, надо будет применять», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.
Как подчеркнул Алексей Кондратьев, в зону планируемых территорий комплексного развития, на которые мэрия планирует объявить аукционы среди застройщиков, на текущий момент попадают более 400 домов.