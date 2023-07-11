Днем 17 января 2023 года подозреваемый напал на продавца в салоне машины с целью украсть автомобиль. Он нанес несколько ударов колющим и режущим предметом в шею, плечо и туловище, намереваясь убить его. Однако продавцу удалось выбраться из машины и убежать от нападавшего.