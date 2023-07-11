Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 04:04
Житель Кемеровской области окажется перед судом в Новосибирске по обвинению в покушении на убийство, разбое и краже имущества.
Прокуратурой Центрального района было передано уголовное дело против 29-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений, а именно: в покушении на убийство, а также разбой и кражу.
По версии следствия, подозреваемый искал дорогие автомобили для кражи через Интернет. Он обнаружил объявление о продаже BMW и договорился о встрече с продавцом.
Днем 17 января 2023 года подозреваемый напал на продавца в салоне машины с целью украсть автомобиль. Он нанес несколько ударов колющим и режущим предметом в шею, плечо и туловище, намереваясь убить его. Однако продавцу удалось выбраться из машины и убежать от нападавшего.
Затем подозреваемый похитил телефон продавца и скрылся с места преступления. Уголовное дело передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.