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В Новосибирске голая дама избила сковородкой кавалера на балконе

11 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Голая дама побила мужчину
На балконе дома в Новосибирске обнажённая женщина нанесла мужчине несколько ударов сковородой, вызвав шок у свидетелей происшествия.

В Новосибирске произошел инцидент между голым мужчиной и женщиной. Женщина из Сибири ударила мужчину сковородой несколько раз. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 black».

Инцидент произошел на третьем этаже дома №½ на улице Авиастроителей.

«Неизвестно, по какой причине началась драка, но женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов сковородой», — говорится в сообщении.

Свидетели сняли на видео, как голая женщина бьет мужчину, который сидит на балконе, сковородой. Кавалер пытается укрыться от ударов.

Подписчики в комментариях предположили, что это семейная пара, которая вступила в конфликт по бытовым вопросам.

Фото: «АСТ-54black»
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