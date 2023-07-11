В Новосибирске голая дама избила сковородкой кавалера на балконе

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Новосибирске произошел инцидент между голым мужчиной и женщиной. Женщина из Сибири ударила мужчину сковородой несколько раз. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 black».
Инцидент произошел на третьем этаже дома №½ на улице Авиастроителей.
«Неизвестно, по какой причине началась драка, но женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов сковородой», — говорится в сообщении.
Свидетели сняли на видео, как голая женщина бьет мужчину, который сидит на балконе, сковородой. Кавалер пытается укрыться от ударов.
Подписчики в комментариях предположили, что это семейная пара, которая вступила в конфликт по бытовым вопросам.