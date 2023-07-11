В Новосибирске на складе НГАСУ произошло задымление из-за азотной кислоты

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
«В складских помещениях вуза по адресу Тургенева, 159 произошло задымление из-за азотной кислоты. Пострадал один человек, но от медицинской помощи он отказался», — сообщил на совещании в мэрии 11 июля Александр Ерохин.
Как сообщили студенты Atas.info, инцидент произошел еще 7 июля. Один из работников случайно уронил пробирку с реактивом.
В НГАСУ приезжали спасатели МАСС, пожарные и скорая помощь. Специалисты не выявили концентрацию вредных веществ в воздухе.