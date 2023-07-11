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В Новосибирске на складе НГАСУ произошло задымление из-за азотной кислоты

11 июля 2023, 08:09
Фото: 2ГИС
Химическая реакция азотной кислоты привела к задымлению на складе НГАСУ
Химическая реакция азотной кислоты привела к задымлению на складе НГАСУ в Новосибирске. Последствия аварии устраняли специалисты МЧС и МАСС.
«В складских помещениях вуза по адресу Тургенева, 159 произошло задымление из-за азотной кислоты. Пострадал один человек, но от медицинской помощи он отказался», — сообщил на совещании в мэрии 11 июля Александр Ерохин.

Как сообщили студенты Atas.info, инцидент произошел еще 7 июля. Один из работников случайно уронил пробирку с реактивом.

В НГАСУ приезжали спасатели МАСС, пожарные и скорая помощь. Специалисты не выявили концентрацию вредных веществ в воздухе.

#Алина Шефер#Вуз#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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