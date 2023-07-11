Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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В Новосибирске возникла проблема с подсветкой на метромосту. Представители городской администрации объяснили «НГС», что в этом году подсветку не удалось включить по техническим причинам.
Светодинамическая конструкция на метромосту была установлена в 2019 году, но из-за поломки системы управления подсветкой, она не работает уже третий год подряд. В настоящее время специалисты метрополитена ищут решение проблемы и рассматривают различные варианты для восстановления работы подсветки.
При этом стоит отметить, что на оформление метромоста светодинамическими конструкциями было потрачено 8,4 миллиона рублей.