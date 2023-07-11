Светодинамическая конструкция на метромосту была установлена в 2019 году, но из-за поломки системы управления подсветкой, она не работает уже третий год подряд. В настоящее время специалисты метрополитена ищут решение проблемы и рассматривают различные варианты для восстановления работы подсветки.