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В Новосибирске перестал светиться метромост: причины назвали в мэрии

11 июля 2023, 01:46
Фото: atas.info
Подсветку в этом году не включали
Метромост в Новосибирске перестал светиться из-за технических проблем, подсветку не включали в 2023 году по причине выхода из строя системы управления.

В Новосибирске возникла проблема с подсветкой на метромосту. Представители городской администрации объяснили «НГС», что в этом году подсветку не удалось включить по техническим причинам.

Светодинамическая конструкция на метромосту была установлена в 2019 году, но из-за поломки системы управления подсветкой, она не работает уже третий год подряд. В настоящее время специалисты метрополитена ищут решение проблемы и рассматривают различные варианты для восстановления работы подсветки.

При этом стоит отметить, что на оформление метромоста светодинамическими конструкциями было потрачено 8,4 миллиона рублей.

Новосибирский метрополитен проводит ремонт эстакады метромоста
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#Эмилия Губарева#Метромост#Подсветка#Метрополитен#Мэрия#Город#Транспорт#Новосибирск
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