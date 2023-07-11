На улице Игарской в Калининском районе Новосибирска будет снесено восемь двухэтажных домов, признанных аварийными. Речь идет о зданиях по адресам Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Об этом сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Конратьев в пресс-центре агентства ТАСС.