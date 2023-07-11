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В Новосибирске снесут 8 домов на Игарской ради новой стройки: называем адреса

11 июля 2023, 05:40
Фото: 2GIS
Дом, обреченный на снос, по адресу Игарская,30
В рамках договора о комплексном развитии территории в районе улиц Фадеева и Игарской будут снесены старые двухэтажные дома. Предполагается, что на их месте будет построен новый жилой комплекс

На улице Игарской в Калининском районе Новосибирска будет снесено восемь двухэтажных домов, признанных аварийными. Речь идет о зданиях по адресам Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Об этом сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Конратьев в пресс-центре агентства ТАСС.

Расселение проходит в рамках проекта так называемого комплексного развития территории. Аукцион на право застройки площадки размеров более 55 тысяч квадратных метров выиграла структура известного девелопера Ильи Полякова. Здесь будет построен жилой квартал высотных домов с муниципальным детским садом.

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#Снос#Аварийные дома#Строительство#Город#Новосибирск
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