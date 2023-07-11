Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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На улице Игарской в Калининском районе Новосибирска будет снесено восемь двухэтажных домов, признанных аварийными. Речь идет о зданиях по адресам Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Об этом сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Конратьев в пресс-центре агентства ТАСС.
Расселение проходит в рамках проекта так называемого комплексного развития территории. Аукцион на право застройки площадки размеров более 55 тысяч квадратных метров выиграла структура известного девелопера Ильи Полякова. Здесь будет построен жилой квартал высотных домов с муниципальным детским садом.