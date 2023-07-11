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В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина

11 июля 2023, 02:20
Фото: 1MI
Всё начало меняться в октябре 2022 года
За полгода в школе № 82 уволилось 12 учителей, включая молодых специалистов; школа была открыта после реконструкции в 2020 году и показала высокие результаты, но после ухода директора и назначения нового исполняющего обязанности начала происходить массовая убыль персонала.

В школе № 82, которая также известна как центр «Развитие», за полгода ушло 12 преподавателей, включая молодых профессионалов. Открытая после реконструкции в 2020 году школа была признана лучшей во множестве конкурсов, а ее директор Елена Минаева была включена в список десяти лучших директоров страны. Однако в прошлом году руководитель ушла, и на ее место назначили временного исполняющего обязанности. В результате этого, старый коллектив начал покидать школу, причем очень громко: они написали жалобы губернатору и министру образования, рассказали о проблемах в социальных сетях и обратились к СМИ.

Ситуация начала меняться в октябре 2022 года, когда Елена Минаева приняла решение переехать в другой город. Затем, в августе, Ольга Прасолова была назначена заместителем по воспитательной работе в школе. А в октябре ее назначили временным руководителем центра «Развитие». Учителя обращаются к губернатору с просьбой прекратить давление на тех, кто продолжает работать в школе, и поставить вопрос о некомпетентности и непрофессионализме и. о. директора, который «рубит на корню» их профессиональную деятельность.

Представитель департамента образования мэрии Новосибирска сообщил корреспонденту НГС, что Ольга Прасолова стала временным директором центра «Развитие» в ноябре 2022 года по назначению начальника департамента образования Новосибирска.

В мэрии также сообщили, что в школе работает 46 преподавателей и 5 сотрудников административного персонала. С 1 ноября по 5 июля 2023 года из школы ушло 12 педагогов. Учитель математики вышел на пенсию. Учителя физкультуры, информатики, 2 учителя начальных классов, учитель экономики и еще один учитель математики ушли из-за смены работы. Учителя русского языка и литературы, а также два учителя иностранных языков уволились, чтобы перейти в другую школу.

По заявлению мэрии, все учителя ушли по собственному желанию. С 1 ноября 2022 года по 5 июля 2023 года в школе «Развитие» было принято на работу 7 сотрудников.

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#Эмилия Губарева#Школа#Учителя#Общество#Город#Образование#Новосибирск
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