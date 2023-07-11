В школе № 82, которая также известна как центр «Развитие», за полгода ушло 12 преподавателей, включая молодых профессионалов. Открытая после реконструкции в 2020 году школа была признана лучшей во множестве конкурсов, а ее директор Елена Минаева была включена в список десяти лучших директоров страны. Однако в прошлом году руководитель ушла, и на ее место назначили временного исполняющего обязанности. В результате этого, старый коллектив начал покидать школу, причем очень громко: они написали жалобы губернатору и министру образования, рассказали о проблемах в социальных сетях и обратились к СМИ.