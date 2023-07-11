В Новосибирской области простятся с бойцом СВО Николаем Шигиным

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Николай окончил 9 классов вечерней школы Куйбышевского района, затем отучился в местном училище № 8 на мастера отделочных работ. Также мужчина служил в армии.
«Николай был коммуникабельным, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он был призван по частичной мобилизации в зону спецоперации в прошлом году, 19 июня 2023 года погиб в сражении», — сообщили Atas.info волонтеры.
Посмертно рядового Шигина Николая наградили Орденом Мужества по Указу президента РФ. Награду торжественно передадут родственникам солдата.