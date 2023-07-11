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Воробьев: Подмосковье стало одним из лидеров рейтинга по эффективности промполитики

11 июля 2023, 11:17
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Подмосковье достигло второго места в рейтинге эффективности промышленной политики, составленном Минпромторгом РФ. Об этом объявили на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге.

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, заметил, что достижение высоких результатов в значительной степени связано с сотрудничеством с Минпромторгом. Он выделил Фонд развития промышленности, который предоставил области 32 миллиарда рублей для реализации 33 проектов, а также «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы в лидерах — это приятно. И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются, радуют нас», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул важность экспортного потенциала и отметил необходимость упрощения и доступности экспорта для местных предприятий.

«Товар должен быть конкурентоспособным — это случается тогда, когда инновации приходят на предприятия», — добавил он.

Поддержка Минпромторга позволила реализовать в Подмосковье 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций 136 миллиардов рублей и создать 16,5 тысячи рабочих мест. В прошлом году было открыто 21 предприятие, а в текущем планируется открыть 50.

В ходе выставки было подписано соглашение с белорусским холдингом «АМКОДОР», а Воробьев также отметил необходимость подготовки кадров для работы на предприятиях региона. В Подмосковье заключено 99 договоров с образовательными учреждениями о подготовке специалистов.

«Мы понимаем, что нужно уделять внимание кадровому обеспечению, поэтому наши колледжи сегодня на хорошем счету. И сотрудничество предприятий с ними является ключевым условием», — пояснил губернатор Московской области.

Подмосковье стало первым регионом, где запущена промышленная ипотека. В области уже восемь организаций получили кредиты на 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время рассматриваются еще сорок заявок на сумму в десять миллиардов рублей.

Меры поддержки предпринимателей в Московской области доступны онлайн на инвестиционном портале региона.

«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», — заключил губернатор.

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