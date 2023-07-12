ФК «Новосибирск» может сменить название из-за болельщиков

По мнению Толоконского, движение болельщиков ФК «Новосибирск» уникально и выделяется на фоне прочих фанатских объединений в российском футболе. Благодаря ребрендингу станет возможным найти подход к поклонникам команды разных поколений. При этом выбрать новое название клуба предлагается самим фанатам через голосование.