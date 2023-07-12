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Posted 12 июля 2023, 08:15

Published 12 июля 2023, 08:15

Modified 12 июля 2023, 08:18

Updated 12 июля 2023, 08:18

ФК «Новосибирск» может сменить название из-за болельщиков

12 июля 2023, 08:15

Гендиректор ФК «Новосибирск» Толоконский объяснил возможный ребрендинг клуба

У футбольного клуба «Новосибирск» может смениться название. Это станет одним из способов укрепления взаимоотношений с болельщиками.
«Я был очень удивлен, когда узнал, что заядлые фанаты ФК „Новосибирск“ не приходят на матчи любимой команды, их практически не видно на трибунах. Причиной этого может быть то, что мы плохо выстроили взаимоотношения с нашими болельщиками», — заявил генеральный директор футбольного клуба Алексей Толоконский в интервью «АиФ Новосибирск».
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По мнению Толоконского, движение болельщиков ФК «Новосибирск» уникально и выделяется на фоне прочих фанатских объединений в российском футболе. Благодаря ребрендингу станет возможным найти подход к поклонникам команды разных поколений. При этом выбрать новое название клуба предлагается самим фанатам через голосование.

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На данный момент предлагается либо сохранить прежнее название, либо полностью переименовать клуб. На выбор болельщикам предлагаются «Сибирь» и «Чкаловец».

«Данное голосование будет важно и для ветеранов клуба. Мы чтим корни», — подчеркнул Толоконский.
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#Спорт#Новосибирск#Футбол#ФК Новосибирск
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