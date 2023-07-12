Глава региона проконтролировал работу детских учреждений оздоровления и отдыха

В настоящее время на территории ДОЛ «Дзержинец» проходит оздоровительный заезд для 297 детей, в том числе 49 детей из подшефного Беловодского района ЛНР. С 24.06.2023 по 07.07.2023 была организована смена для 46 детей из ДНР. Всего будет организовано 9 заездов. Планируемый охват составит 800 детей, из ЛНР — 750 детей, из ДНР — 50 детей в ДОЛ «Зелёная республика», «Морской залив» и «Дзержинец».