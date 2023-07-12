Губернатор Подмосковья рассказал о запуске производства электронной техники в Дубне

По словам губернатора, на предприятии будет запущен полный цикл производства различной вычислительной техники, такой как серверы, системы хранения данных, планшеты, клиентские системы и оборудование радиодоступа для мобильных сетей связи. Первая очередь уже введена в эксплуатацию, работают цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, где идет серийная сборка оборудования. Вторая очередь заработает в ноябре, а к концу года завод должен выйти на полную мощность, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.