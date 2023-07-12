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Губернатор Подмосковья рассказал о запуске производства электронной техники в Дубне

12 июля 2023, 11:48
Фото: Константин Семенец
В Московской области начнут выпускать печатные платы. Предприятие «Ядро Фаб Дубна», входящее в «ИКС Холдинг», реализует этот проект. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев проверили ход строительства и запуска производства.

По словам губернатора, на предприятии будет запущен полный цикл производства различной вычислительной техники, такой как серверы, системы хранения данных, планшеты, клиентские системы и оборудование радиодоступа для мобильных сетей связи. Первая очередь уже введена в эксплуатацию, работают цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, где идет серийная сборка оборудования. Вторая очередь заработает в ноябре, а к концу года завод должен выйти на полную мощность, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.

Андрей Воробьев подчеркнул, что на заводе будет локализован весь процесс производства — от гальваники до печати плат. На площадке завода уже создали первый российский планшет под названием KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS.

В проект инвестируют 8,3 миллиарда рублей.

Игорь Щеголев отметил, что в собственных центрах разработки молодые и активные специалисты создают продукцию будущего.

Реализация этого проекта обеспечила более 300 рабочих мест, а к концу года их число удвоится. Кроме того, компания с 2018 года производит все линейки разрабатываемой продукции на собственной площадке в Люберцах.

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