Губернатор Подмосковья рассказал о запуске производства электронной техники в Дубне

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По словам губернатора, на предприятии будет запущен полный цикл производства различной вычислительной техники, такой как серверы, системы хранения данных, планшеты, клиентские системы и оборудование радиодоступа для мобильных сетей связи. Первая очередь уже введена в эксплуатацию, работают цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, где идет серийная сборка оборудования. Вторая очередь заработает в ноябре, а к концу года завод должен выйти на полную мощность, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.
Андрей Воробьев подчеркнул, что на заводе будет локализован весь процесс производства — от гальваники до печати плат. На площадке завода уже создали первый российский планшет под названием KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS.
В проект инвестируют 8,3 миллиарда рублей.
Игорь Щеголев отметил, что в собственных центрах разработки молодые и активные специалисты создают продукцию будущего.
Реализация этого проекта обеспечила более 300 рабочих мест, а к концу года их число удвоится. Кроме того, компания с 2018 года производит все линейки разрабатываемой продукции на собственной площадке в Люберцах.