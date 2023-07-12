Конфликт вокруг Башкирского кровельного завода: владелец рискует потерять бизнес

Переоформление документов о собственности на помещения осуществил Константин Соколов, бывший юрист Киселева, у которого на руках имелась доверенность от него. В соответствии с показаниями самого Соколова, а также водителя Сергея Александрова, в день продажи они якобы вручили Киселёву полученные от продажи деньги наличными. Позже изучение телефонного биллинга не подтвердило факт нахождения всех вышеозначенных абонентов в одном месте.