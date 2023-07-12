Конфликт вокруг Башкирского кровельного завода: владелец рискует потерять бизнес

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Есть вероятность, что подлинным мотивом этого требования можно считать стремление бывшей родни Киселева присвоить бизнес, пишет versia.ru.
Обвинения в изнасилованиях в адрес Киселева начались на фоне корпоративного спора между бизнесменом и семьей его бывшей первой жены, до брака Романовой. О тяжбе экс-супругов на почве дележки недвижимости известно уже восемь лет.
Дело о 12 эпизодах изнасилования, которые якобы имели место в 2009–10 годах, возбудили только в 2017 году. При этом обвинение рассматривало показания потерпевших, которые подозрительно напоминали представительниц сайтов интим-услуг в столице Башкортостана.
В процессе первого слушания дела потерпевшие не раз меняли показания. В результате суд первой инстанции (в разном составе) дважды признавал невиновность подсудимого. При повторном рассмотрении дела в Кармаскалинском межрайонном суде невиновность бизнесмена признали снова, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкортостана сослалась на некие основания для отмены приговора.
Тогда же стали рассказывать, что один из свидетелей, Сергей Александров, якобы доставлял девушек к Киселёву. Ранее он же безрезультатно пытался взыскать 7 миллионов рублей с К. И. Киселевой, которая в тот период была второй женой обвиняемого.
Сообщается, что 15 лет назад Киселёв получил развод от первой жены (до брака носившей фамилию Романова), но ещё на протяжении шести лет сохранял совместный бизнес с её семьей. В 2015 году предприниматель выяснил, что производственные помещения, которыми он владел после развода, принадлежат его бывшему тестю Ивану Романову.
Переоформление документов о собственности на помещения осуществил Константин Соколов, бывший юрист Киселева, у которого на руках имелась доверенность от него. В соответствии с показаниями самого Соколова, а также водителя Сергея Александрова, в день продажи они якобы вручили Киселёву полученные от продажи деньги наличными. Позже изучение телефонного биллинга не подтвердило факт нахождения всех вышеозначенных абонентов в одном месте.
Киселев подал в суд иск об объявлении сделки по продаже ничтожной. Его оппоненты, в свою очередь, объявили предварительный договор поддельным, направив в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.
При всех нестыковках в экспертизах документа Киселёв был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам и восьми месяцам реального лишения свободы. Впоследствии приговор по апелляции заменили на условный срок.
Скорее всего, обвинения в преступлениях стали козырем для одной из заинтересованных сторон корпоративного конфликта. Родня бывшей жены высказала желание отобрать у Киселёва бизнес, а, каким способом исполнить это намерение, по всей видимости, роли для них не играло.
По мнению журналистов «Версии», происходящее недопустимо, а система правосудия не должна выполнять роль орудия для нечистых на руку граждан.