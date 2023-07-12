Напомним, МУП «САХ» выиграло конкурсы на создание Правобережного и Левобережного полигонов, где намерены применять технологии экопарка «Калуга» и комплекса по переработке отходов «Нева». Последний после ввода в эксплуатацию стал причиной массовых возмущений и судебных разбирательств со стороны местных жителей, вынужденных соседствовать с полигоном, полностью изменившим условия их жизни не в лучшую сторону. Новосибирских общественников на «Неву» не взяли, показав комплекс только чиновникам и представителям МУП «САХ».