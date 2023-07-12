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Новосибирские активисты продолжат борьбу за перенос новых мусорных полигонов

12 июля 2023, 10:35
Фото: atas.info
Активисты регулярно проводят акции протеста против планов размещения полигонов вблизи жилья
Размещение полигонов ТКО рядом с жильем, как это запланировано в Новосибирской области, недопустимо. Такой вывод сделали представители инициативных групп, выступающих против строительства полигонов вблизи жилья на землях Верх-Тулинского и Раздольненского сельсоветов

После посещения в составе делегации новосибирских чиновников и предпринимателей так называемого экотехнопарка «Калуга», который считается самым современным в России мусороперерабатывающим предприятиям, представители жителей населенных пунктов Новосибирской области, выступающие за перенос строительства Левобережного и Правобережного полигонов в другие места, только укрепились в своей позиции.

Несмотря на наличие комплекса по переработке отходов, экотехнопарк — прежде всего полигон по захоронению мусора, подчеркивают активисты. И он сознательно построен на расстоянии 5 километров от ближайшего населенного пункта. Несмотря на правильную технологию захоронения, когда слои мусора перемежаются слоями земли с последующим уплотнением, рядом находится невозможно, говорит житель Верх-Тулы Виталий Гуненко.

«Тошнотворные позывы присутствовали. Это абсолютно то же самое, что встать рядом с Хилокской свалкой, ощущения те же. Очень сильно воняет. Я разговаривал с обычными рабочими полигона, и они мне четко и ясно сказали, что такие полигоны и мусоросортировочные заводы, нельзя стоить рядом с людьми», — рассказал активист редакции Atas.info.
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Кроме того, мифом оказалось утверждение о невозможности возгораний на таких полигонах. По словам Виталия Гуненко, рабочие рассказали, что небольшие пожары периодически случаются. И хотя есть специальная служба, которая занимается их ликвидацией, полностью исключить возможность масштабного возгорания нельзя.

«Наше направление борьбы, чтобы делать минимальную санитарную зону 4 километра, оправдывает себя», — подчеркнул Гуненко, отметив, что на расстоянии 4-5 километров запахов от полигона не ощущается.

В Новосибирской же области, по существующим планам, границы полигонов будут находиться в одном километре от села Плотниково в правобережье, граница Левобережного полигона — в одном километра от дачного товарищества на землях Верх-Тулинского сельсовета.

Оба участка находятся в центрах густонаселенных быстро растущих районов. И помимо прочего, постройка подобных объектов поставит крест на перспективах развития ближайшего пригорода Новосибирска, акцентирует внимание еще один участник поездки в Калугу, житель села Раздольное Андрей Дьяконов.

«Выводы, сделанные после того, как мы смогли своими глазами увидеть самое лучшее предприятие по обращению с ТКО в РФ только укрепили понимание необходимости пересмотра существующих нормативов. Несмотря на все усилия и предложения чиновников „примириться и спокойно строить мусоросортировочные комплексы“, неравнодушные жители будут продолжать пытаться донести до власти мысль о том, что мусорные полигоны необходимо строить не там где выгодно бизнесу и власти, а там где безопасно для людей», — резюмирует Дьяконов.
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Между тем, еще один участник делегации Новосибирской области, директор МУП «САХ», которое сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами, считает, что увиденные им полигоны «абсолютно безопасны для окружающей среды и человека».

Напомним, МУП «САХ» выиграло конкурсы на создание Правобережного и Левобережного полигонов, где намерены применять технологии экопарка «Калуга» и комплекса по переработке отходов «Нева». Последний после ввода в эксплуатацию стал причиной массовых возмущений и судебных разбирательств со стороны местных жителей, вынужденных соседствовать с полигоном, полностью изменившим условия их жизни не в лучшую сторону. Новосибирских общественников на «Неву» не взяли, показав комплекс только чиновникам и представителям МУП «САХ».

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