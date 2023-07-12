Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский обвинил власти Новосибирска в затягивании работ по получению решения госэкспертизы на проект транспортной развязки в Матвеевке. По его словам, объект был включен в проект «Академгородок 2.0» и можно рассчитывать на федеральное финансирование, без которого строительство невозможно. Однако заявку на получение денег из федерального бюджета можно подавать только при наличии положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации.
«Были выделены из областного бюджета средства городу Новосибирску для проектирования. К сожалению, проблема как раз именно в этом…на сегодняшний момент мы не имеем готовой проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу», — сказал Костылевский в пресс-центре агентства ТАСС.
По словам главы Минтранса, аналогичная ситуация по другим объектам «Академгородка 2.0» — заезду на Октябрьский мости и дороге к планируемой железнодорожной платформе «Университетская».
Что же касается развязки на Матвеевке, то на текущий момент «подрядчик загружает документы» и возможно, что на следующей неделе договор о прохождении экспертизы будет заключен. О сроках завершения проверки документации Анатолий Костылевский предпочел не говорить.
О необходимости двухуровневой развязки в районе Матвеевки говорят уже много лет. Ранее власти Новосибирска намеревались завершить все формальные вопросы с экспертизой проекта в 2022 года и начать строительство в 2023. Стоимость работ оценивается в 10,5 млрд рублей.