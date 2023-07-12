Что же касается развязки на Матвеевке, то на текущий момент «подрядчик загружает документы» и возможно, что на следующей неделе договор о прохождении экспертизы будет заключен. О сроках завершения проверки документации Анатолий Костылевский предпочел не говорить.



О необходимости двухуровневой развязки в районе Матвеевки говорят уже много лет. Ранее власти Новосибирска намеревались завершить все формальные вопросы с экспертизой проекта в 2022 года и начать строительство в 2023. Стоимость работ оценивается в 10,5 млрд рублей.