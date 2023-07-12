Первую тренировку в новом ЛДС провели хоккеисты в Новосибирске — фото, как это было

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Тренировку на новом ледовом стадионе провели хоккеисты из Новосибирска. Они были первыми, кто вышел на лед в новом ЛДС. Эта честь досталась молодежной команде под названием «Сибирские снайперы».
Тренировка прошла вчера, 11 июля. После нее игроки выразили свою радость и приятную усталость, так как они уже смогли привыкнуть к льду на стадионе «Сибирь-Арена».
«"Сибирские снайперы» опробовали лед на новой арене», — говорится в ВК-группе ХК «Сибирь».
«Сибирские снайперы» играют в Молодежной хоккейной лиге с 2009 года. Их тренером является Лев Бердичевский, бывший хоккеист СССР и России.
Стоит отметить, что ЛДС технически был принят еще в конце 2022 года, но первые занятия на льду произошли только в июле. Недавно хоккеисты переехали с прошлой арены в новую. В Сети опубликовано трогательное видео.