Под Новосибирском загорелся дачный домик с газовым баллоном

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как рассказали в ГУ МЧС региона, пожар вспыхнул в домике днем 12 июля. Местные жители сразу заметили дым и вызвали пожарных.
«Расчет прибыл на место за 10 минут. В это время горел дачный дом и постройки во дворе. Также от огня пострадал микроавтобус», — рассказал пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.
В МЧС добавили, что во время тушения пожара в доме нашли газовый баллон. Его осторожно вынесли на улицу и тем самым уберегли соседние здания от возгорания.
Огонь потушили почти за 20 минут. Никто не пострадал.