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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

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Под Новосибирском загорелся дачный домик с газовым баллоном

12 июля 2023, 12:49
Фото: ГУ МЧС НСО
Дачный дом сгорел под Новосибирском
Дача сгорела в СНТ «Зеленый Мыс-2» под Новосибирском. В здании находился газовый баллон.

Как рассказали в ГУ МЧС региона, пожар вспыхнул в домике днем 12 июля. Местные жители сразу заметили дым и вызвали пожарных.

«Расчет прибыл на место за 10 минут. В это время горел дачный дом и постройки во дворе. Также от огня пострадал микроавтобус», — рассказал пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.

В МЧС добавили, что во время тушения пожара в доме нашли газовый баллон. Его осторожно вынесли на улицу и тем самым уберегли соседние здания от возгорания.

Огонь потушили почти за 20 минут. Никто не пострадал.

#Алина Шефер#Происшествия#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область
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