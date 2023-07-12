«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске

Напомним, также министр рассказал, что уже в августе планируется церемония открытия ЛДС, и первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии. Официальные же хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24, до этого «Сибирь» проведет выездной матч с омским «Авангардом». Также Сергей Ахапов уточнил, что в новом дворце спорта 10.5 тысяч мест. При этом будут обеспечены комфортные условия для всех зрителей, которые пожелают посетить мероприятия.