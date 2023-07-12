«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске

Posted 12 июля 2023, 10:01
Published 12 июля 2023, 10:01
Modified 12 июля 2023, 10:42
Updated 12 июля 2023, 10:42
30 июля в Мочище пройдет ежегодное авиашоу, которое в 2023 году получило название «Виват, Россия!». Об этом рассказал нашему изданию министр спорта региона. Также стали известны группы, с которыми министерство уже договорилось об участии.
«На шоу уже точно выступят пилотажная группа „Русь“ (предварительно будет пролет 5-ти самолетов Л-39), и группа „Барсы“, это женский коллектив, который уже показывал себя в 2022 году. Насчет группы „Стрижи“ еще ведутся переговоры», — отметил в беседе с Atas.info Сергей Ахапов.
В прошлом году основными участниками авиашоу были группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы и «Стрижи». Также выступали пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска. Количество участников составило около 400 человек, а в небе было представлено 80 самолетов и вертолетов. Также произвели фурор 70 парашютистов.
Во время авиашоу играл музыкальный оркестр, были организованы выставки техники, детские аттракционы, полевая кухня, кафе и ярмарка сувениров. Показывались как ретро-техника, например, бипланы По-2, легкие самолеты Як-12 и вертолеты Ми-1, так и современная авиатехника. Также проводились пролеты вертолетов «Робинсон R44» с флагами. Отдельное внимание уделялось авиатехнике Вооруженных сил России.
В этом году ожидается, что выступят те же участники авиашоу, но программа пока не окончательно утверждена.
Сергей Ахапов отметил, что программа авиашоу начнется с 28 по 30 июля.
«Первые два дня пройдет чемпионат области по парашютному спорту, в котором будут участвовать профессиональные спортсмены. Также чемпионат пройдет по авиамодельному спорту. Сам авиационный праздник намечен на 30 июля. Шоу начнется примерно с 9 утра, а в 10.30 будет торжественное открытие. После, до 14.30 состоятся показательные выступление авиационных пилотажных групп», — уточнил министр спорта.
На территории также пройдет праздничная программа с участием симфонического оркестра, будут проводиться розыгрыши, работать детские площадки и фудкорты. Вход на мероприятие — бесплатный. Для удобства зрителей организуют дополнительные электрички до станции Мочище и обратно, эту информацию мы уточним ближе к празднику.
К примечанию: Авиашоу — это семейный фестиваль с разнообразной программой в воздухе и на земле. Зрители могут насладиться высшим пилотажем, яркими выступлениями парашютистов, показами новой и уже известной авиатехники, сюрпризами от пилотажных групп, а также групповыми и индивидуальными номерами. Все это будет сопровождаться различными мероприятиями, которые создадут неповторимую атмосферу эмоций и вдохновения.
Напомним, также министр рассказал, что уже в августе планируется церемония открытия ЛДС, и первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии. Официальные же хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24, до этого «Сибирь» проведет выездной матч с омским «Авангардом». Также Сергей Ахапов уточнил, что в новом дворце спорта 10.5 тысяч мест. При этом будут обеспечены комфортные условия для всех зрителей, которые пожелают посетить мероприятия.
Кроме того, стало известно, что в Новосибирске 19 августа фанаты хоккейного клуба «Сибирь» традиционно отметят День болельщика. Для болельщиков будет придумано множество активных мероприятий — в том числе, розыгрыш билетов на первый домашний матч ХК «Сибирь».