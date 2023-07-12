В прошлом году основными участниками авиашоу были группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы и «Стрижи». Также выступали пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска. Количество участников составило около 400 человек, а в небе было представлено 80 самолетов и вертолетов. Также произвели фурор 70 парашютистов.