Помимо этого, Надежда обратилась за помощью в онлайн-школу. Там она решала задания и просматривала вебинары. Во время уроков можно было задавать вопросы и записывать голосовые сообщения для проверки произношения. Домашние задания включали в себя тесты и устную часть, а также тренировку речи на созвонах. Дедлайны для каждого задания помогали развивать дисциплину.