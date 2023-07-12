Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Только одна выпускница из Новосибирска сдала экзамен по английскому языку на высший балл. Это Надежда Пашковская, окончившая гимназию № 10.
Выпускница рассказала, что готовиться к экзамену было несложно благодаря ранней базе, которую ей подарила школа. В гимназии № 10 особое внимание уделялось изучению английского языка. Ученики проводили по 6 часов в неделю на уроках английского. Программа занятий состояла из учебников и тематических материалов, которые разрабатывали учителя. Они помогали ученикам усваивать новые слова и всегда оказывали им поддержку.
Помимо этого, Надежда обратилась за помощью в онлайн-школу. Там она решала задания и просматривала вебинары. Во время уроков можно было задавать вопросы и записывать голосовые сообщения для проверки произношения. Домашние задания включали в себя тесты и устную часть, а также тренировку речи на созвонах. Дедлайны для каждого задания помогали развивать дисциплину.
Чтобы улучшить свои навыки в английском языке, выпускница смотрела фильмы и сериалы, слушала музыку. Она предпочитала английские комедийные шоу, чтобы тренировать разные акценты. Фильмы и сериалы она смотрела на английском языке с английскими субтитрами, чтобы лучше усваивать материал.
Надежда признается, что изначально не поверила в свой успех. После окончания экзамена она сомневалась в результатах аудирования и письма. В этом году ЕГЭ оказался сложнее, чем в предыдущие годы. Тем не менее, она радостно приняла свои 100 баллов.
Девушка дает следующим выпускникам советы. Главное — не бояться и быть уверенными в себе. Соблюдение дисциплины также играет важную роль в достижении успеха, пишет «НГС».
Что касается будущих планов, Надежда хочет поступить в НГУ на специальности «лингвистика» и «переводоведение». Она всегда была увлечена работой с иностранными языками, в том числе с английским. Ей интересно превратить свое хобби в профессию.