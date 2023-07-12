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В среду, 12 июля, мировой суд 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска признал вице-мэра Артема Скатова виновным в преступлении по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Ему назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Ранее обвинение запрашивало для Скатова 200 часов обязательных работ.
Накануне, в своем последнем слове, Артем Скатов заявил о непричастности к клевете на Дмитрия Савельева, подчеркнул, что не считает себя не в чем виновным и попросил его оправдать.
Суд начал рассматривать дело в отношении вице-мэра весной 2023 года. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. По его мнению, коммунист Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.
Партийные соратники чиновника предполагают, что эта история — попытка давления на городскую администрацию, которую возглавляет первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.