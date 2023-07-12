atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Изображение материала

Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете

12 июля 2023, 06:54
Фото: судебный департамент Новосибирской области
Скатов заявил, что будет обжаловать приговор
В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор Артему Скатову, но назначил достаточно мягкое наказание

В среду, 12 июля, мировой суд 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска признал вице-мэра Артема Скатова виновным в преступлении по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Ему назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Ранее обвинение запрашивало для Скатова 200 часов обязательных работ.

Накануне, в своем последнем слове, Артем Скатов заявил о непричастности к клевете на Дмитрия Савельева, подчеркнул, что не считает себя не в чем виновным и попросил его оправдать.

Суд начал рассматривать дело в отношении вице-мэра весной 2023 года. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. По его мнению, коммунист Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.

Партийные соратники чиновника предполагают, что эта история — попытка давления на городскую администрацию, которую возглавляет первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Читайте также:
Отстраненный от должности в Новосибирске вице-мэр Скатов может вернуться на работуВ Новосибирске мэрия «потеряла» памятник истории ТЭЦ-1 в проекте новой набережнойВице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
#Суд#Мэрия#Приговор#Политика#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Сегодня, 03:23
Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области. Предупреждение МЧС
Сегодня, 03:50
Летчик-испытатель Владимир Барсук рассказал, почему тема беспилотников раздута
Сегодня, 04:27
Первую тренировку в новом ЛДС провели хоккеисты в Новосибирске — фото, как это было
Сегодня, 04:52
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Вчера, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Вчера, 05:58