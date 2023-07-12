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В Новосибирске до конца года будет построена новая школа со студией школьного ТВ

12 июля 2023, 05:44
Фото: Пресс-служба Правительсив
В Ленинском районе Новосибирска ускоренными темпами в рамках нацпроекта «Образование» возводится школа, которую смогут посещать 825 воспитанников. Сегодня подрядчик — АО «Бердский строительный трест» — развернул работы по всем фронтам.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил площадку строящейся школы. Он отметил, что строительство объектов образования — самый капиталоемкий блок строительной программы на ближайшие три года. Только в 2023 году на строительство школ и детских садов из федерального и областного бюджетов направлено порядка 9 млрд рублей.

«Школа по ул. Забалуева — один из объектов образования, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Ее строительство стартовало в начале этого года, но подрядчик набрал очень высокие темпы. Уже сегодня возведен каркас здания, заканчиваются кровельные работы, строители ведут внутреннюю отделку помещений и обустраивают фасад. У нас нет сомнений, что школа в Ленинском районе, который активно растет и застраивается, будет построена до конца года», — подчеркнул Алексей Колмаков.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования сегодня одно из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области.

Школа по ул. Забалуева возводится по нацпроекту «Образование» регионального проекта «Современная школа». Она полностью соответствует понятию современной школы. В 4-этажном здании по проекту будут обустроены два спортивных зала с тренерскими и раздевалками, вместительные актовый зал и столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты, в числе которых кабинет экологии и радиомоделирования, библиотека и конференц-зал.

«В настоящий момент по строительной программе, согласно поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, ведется проектирование, строительство и реконструкция сразу 16 школ в разных районах области, ввод объектов запланирован в 2023–2025 годах. Такой объем строительства — беспрецедентный, требует особого профессионализма от строителей», — подвел итог Алексей Колмаков.

#Строительство#Образование#Новосибирск
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