В Новосибирске кемеровская «Хонда» провалилась в лужу

Спасать автомобиль начали местные жители. Совместными усилиями им удалось оттащить иномарку от лужи. Позже на место происшествия прибыли сотрудники Водоканала и оперативно перекрыли холодное водоснабжение. За это время хозяин машины с кемеровскими номерами так и не появился на месте происшествия.