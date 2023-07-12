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Posted 12 июля 2023, 06:50

Published 12 июля 2023, 06:50

Modified 12 июля 2023, 06:52

Updated 12 июля 2023, 06:52

Вечер вторника оказался дождливым

В Новосибирске кемеровская «Хонда» провалилась в лужу

12 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Вечер вторника оказался дождливым

В центре Новосибирска едва не утонула «Хонда» из Кемерова

В Новосибирске коммунальная авария едва не угробила иномарку. Машина провалилась в образовавшуюся лужу.

Как сообщают «НГС Новосибирск», во дворе домов на Шамшурина, 12, Ленина, 59 и Вокзальной магистрали, 2 произошел порыв «холодной» трубы. Бурлящий фонтан образовал лужу, в которую начала погружаться Honda. Машина едва не скрылась в ней полностью.

Спасать автомобиль начали местные жители. Совместными усилиями им удалось оттащить иномарку от лужи. Позже на место происшествия прибыли сотрудники Водоканала и оперативно перекрыли холодное водоснабжение. За это время хозяин машины с кемеровскими номерами так и не появился на месте происшествия.

Стоит напомнить, что вчерашний косой ливень привел к диким пробкам на дорогах и стихийным лужам по всему городу. Ситуацию усугубила и буря.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Коммунальная авария
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