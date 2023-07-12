В Новосибирске кемеровская «Хонда» провалилась в лужу

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Как сообщают «НГС Новосибирск», во дворе домов на Шамшурина, 12, Ленина, 59 и Вокзальной магистрали, 2 произошел порыв «холодной» трубы. Бурлящий фонтан образовал лужу, в которую начала погружаться Honda. Машина едва не скрылась в ней полностью.
Спасать автомобиль начали местные жители. Совместными усилиями им удалось оттащить иномарку от лужи. Позже на место происшествия прибыли сотрудники Водоканала и оперативно перекрыли холодное водоснабжение. За это время хозяин машины с кемеровскими номерами так и не появился на месте происшествия.
Стоит напомнить, что вчерашний косой ливень привел к диким пробкам на дорогах и стихийным лужам по всему городу. Ситуацию усугубила и буря.