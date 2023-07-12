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В Новосибирске сломались автомобили из-за потопа после ливня на площади Будагова

12 июля 2023, 02:51
Фото: 1MI
После сильного ливня улицу затопило водой
В Новосибирске машины сломались на подтопленной площади Будагова после сильного ливня 11 июля, и горожане выразили своё недовольство как погодными условиями, так и работой мэрии, строителей и ливневок.

В Новосибирске на площади Будагова произошли неприятности из-за сильного ливня. Некоторые машины оказались поломанными из-за подтопленного участка дороги. Ограждения, которые плавали в воде, стукались о машины и делали царапины.

Горожане выразили свое недовольство в комментариях ВК-группы АСТ-54 по поводу таких ситуаций в городе. Они были возмущены как состоянием ограждений, так и работой ливневок. Однако были и те, кто посчитал, что автомобилисты должны быть более осторожными.

Некоторые предложили водителям припарковаться и подождать, пока вода сойдет, но им было отмечено, что это займет очень много времени.

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#Эмилия Губарева#Подтопление#Мэрия#Дороги#Машины#Ливень#Новосибирск#Транспорт#Город#Происшествия
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