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В Новосибирской области ожидается крупный град на выходных

12 июля 2023, 12:17
Фото: 1MI
Ливни и град подступают к Новосибирской области. Непогода ожидается в регионе 15 и 16 июля.

Судя по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, до субботы, 15 июля, в городе сохранится аномальная жара — до +40 градусов. Она может сопровождаться сильными осадками.

«Идет теплый циклон с Урала. Из-за температурных колебаний возможно выпадение осадков в виде дождей и града. Они будут заметны в районах региона», — сообщила глава отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

При этом 16 июля воздух начнет остывать. Днем возможны похолодание до +25 градусов, дожди и грозы.

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#Алина Шефер#Град#Погода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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