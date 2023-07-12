В Новосибирской области ожидается крупный град на выходных

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Судя по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, до субботы, 15 июля, в городе сохранится аномальная жара — до +40 градусов. Она может сопровождаться сильными осадками.
«Идет теплый циклон с Урала. Из-за температурных колебаний возможно выпадение осадков в виде дождей и града. Они будут заметны в районах региона», — сообщила глава отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
При этом 16 июля воздух начнет остывать. Днем возможны похолодание до +25 градусов, дожди и грозы.