Вандал разгромил автомобили в новосибирском микрорайоне Родники

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Published Сегодня, 01:19
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В микрорайоне Родники города Новосибирска произошел инцидент с автомобилями. Некий неизвестный человек разбил несколько припаркованных машин. Очевидцы, опубликовавшие информацию в социальной сети ВКонтакте, рассказали, что происшествие произошло примерно в 4 часа утра 11 июля на улице Мясниковой.
На кадрах видеонаблюдения было видно, как мужчина проходит по улице и наносит удары припаркованным автомобилям. Его движения выглядели неустойчивыми, возможно, это связано с состоянием опьянения. По его внешности можно отметить красные кроссовки и чёрную куртку на молнии.
После происшествия владелец одного из поврежденных автомобилей обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и изучение записей с видеокамер для выяснения обстоятельств произошедшего, говорится в группе «Инцидент Новосибирск».