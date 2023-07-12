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Вандал разгромил автомобили в новосибирском микрорайоне Родники

12 июля 2023, 01:19
Фото: Midjourney
Около 4 часов неизвестный мужчина ходил по улице и пинал машины
В Новосибирске неизвестный разгромил припаркованные автомобили в микрорайоне Родники, что было зафиксировано на видеозаписях, и сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием происшествия.

В микрорайоне Родники города Новосибирска произошел инцидент с автомобилями. Некий неизвестный человек разбил несколько припаркованных машин. Очевидцы, опубликовавшие информацию в социальной сети ВКонтакте, рассказали, что происшествие произошло примерно в 4 часа утра 11 июля на улице Мясниковой.

На кадрах видеонаблюдения было видно, как мужчина проходит по улице и наносит удары припаркованным автомобилям. Его движения выглядели неустойчивыми, возможно, это связано с состоянием опьянения. По его внешности можно отметить красные кроссовки и чёрную куртку на молнии.

После происшествия владелец одного из поврежденных автомобилей обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и изучение записей с видеокамер для выяснения обстоятельств произошедшего, говорится в группе «Инцидент Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Вандал#Родники#Автомобили#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт
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