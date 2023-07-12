Вандал разгромил автомобили в новосибирском микрорайоне Родники

На кадрах видеонаблюдения было видно, как мужчина проходит по улице и наносит удары припаркованным автомобилям. Его движения выглядели неустойчивыми, возможно, это связано с состоянием опьянения. По его внешности можно отметить красные кроссовки и чёрную куртку на молнии.