atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Изображение материала

17 школьниц из Новосибирска родили уже второго ребенка в 2023 году

13 июля 2023, 01:56
Фото: 1MI
Всего за полгода в регионе родились 12 797 детей.
В Новосибирской области за полгода родились 111 детей от несовершеннолетних девушек — самой молодой мамой оказалась 11-летняя четвероклассница.

В течение полугода 2023 года в Новосибирской области родились 111 детей от несовершеннолетних девушек. Всего за этот период времени в регионе появилось на свет 12 797 новорожденных.

Эти данные были предоставлены Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в ответ на запрос «НГС».

В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Узнать подробнее

По информации управления, среди этих 111 несовершеннолетних женщин, которые стали мамами, 107 девушек возрастом от 14 до 17 лет стали матерями впервые, а 14 девушек в возрасте 17 лет уже имели второго ребёнка.

Также можно отметить, что в этом же периоде 8 несовершеннолетних молодых мужчин стали отцами своих первых детей.

ЗАГС зарегистрировал 32 новорожденных, чьим матерям уже исполнилось от 45 до 50 лет. В этих случаях дети были первыми, вторыми, третьими, четвёртыми или пятыми в семье. Также стоит отметить, что мужчины возрастом от 60 до 67 лет стали отцами 12 детей.

Недавно стало известно, что мамой стала 11-летняя четвероклассница. Девочка побила рекорд за последние 10 лет и стала самой молодой роженицей в Новосибирске.

Адвокат просит выяснить, не насиловали ли родившую 11-летнюю школьницу в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы
#Эмилия Губарева#Рождаемость#Ребенок#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Общество#Город
Подпишитесь
«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:01
Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области. Предупреждение МЧС
Вчера, 03:50
Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете
Вчера, 06:54
Как Новосибирск выдержал день самой аномальной жары — 10 знойных фото
Вчера, 10:33
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Вчера, 03:23
«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы
Вчера, 11:25