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Published Сегодня, 01:56
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Updated Сегодня, 02:20
В течение полугода 2023 года в Новосибирской области родились 111 детей от несовершеннолетних девушек. Всего за этот период времени в регионе появилось на свет 12 797 новорожденных.
Эти данные были предоставлены Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в ответ на запрос «НГС».
По информации управления, среди этих 111 несовершеннолетних женщин, которые стали мамами, 107 девушек возрастом от 14 до 17 лет стали матерями впервые, а 14 девушек в возрасте 17 лет уже имели второго ребёнка.
Также можно отметить, что в этом же периоде 8 несовершеннолетних молодых мужчин стали отцами своих первых детей.
ЗАГС зарегистрировал 32 новорожденных, чьим матерям уже исполнилось от 45 до 50 лет. В этих случаях дети были первыми, вторыми, третьими, четвёртыми или пятыми в семье. Также стоит отметить, что мужчины возрастом от 60 до 67 лет стали отцами 12 детей.
Недавно стало известно, что мамой стала 11-летняя четвероклассница. Девочка побила рекорд за последние 10 лет и стала самой молодой роженицей в Новосибирске.