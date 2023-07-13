ЗАГС зарегистрировал 32 новорожденных, чьим матерям уже исполнилось от 45 до 50 лет. В этих случаях дети были первыми, вторыми, третьими, четвёртыми или пятыми в семье. Также стоит отметить, что мужчины возрастом от 60 до 67 лет стали отцами 12 детей.