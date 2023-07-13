Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Новосибирской области за первые 6 месяцев 2023 года проведено более 4 тысяч рейдов и выявлено немногим менее 4 тысяч случаев нарушения миграционного законодательства. Речь идет как о самих мигрантах-нарушителях, так и организациях, не соблюдающих требования закона при оформлении мигрантов на работу, сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова в пресс-центре агентства ТАСС.
Более 300 нарушителей законодательства были депортированы на родину, около тысяч человек получили запрет на въезд в Россию.
«Статистика приблизительно такая же, как и в прошлом году. Значительного увеличения не произошло. Чуть более проведено проверочных мероприятий, немного больше выявлено правонарушений», — сказала Яна Горбунова.
Главным центром концентрации нелегальных мигрантов по-прежнему остается Хилокский рынок, добавила представительница МВД.