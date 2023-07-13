В Новосибирской области за первые 6 месяцев 2023 года проведено более 4 тысяч рейдов и выявлено немногим менее 4 тысяч случаев нарушения миграционного законодательства. Речь идет как о самих мигрантах-нарушителях, так и организациях, не соблюдающих требования закона при оформлении мигрантов на работу, сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова в пресс-центре агентства ТАСС.