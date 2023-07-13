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Газпромбанк Автолизинг объявляет об увеличении срока финансирования до 7 лет

13 июля 2023, 12:28
Фото: пресс-служба «Газпромбанк Автолизинг»
Клиенты компании Газпромбанк Автолизинг теперь могут оформить в лизинг легковые и грузовые автомобили, коммерческий транспорт, автобусы или спецтехнику на максимальный срок 7 лет вместо доступных ранее 5 с минимальным авансом от 5%.

Новые условия лизинга позволят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оптимизировать расходы и снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет сокращения ежемесячного платежа, без необходимости выбирать более дешевую технику.

Кроме того, за счет продления срока лизинга клиенты компании могут получить в свое распоряжение автомобили или спецтехнику классом выше при сохранении средних затрат на ежемесячные платежи.

«Потребность в увеличении срока лизинга стала особо заметна в последний год, и мы оперативно ответили на запрос клиентов. Максимальный срок финансирования 84 месяца позволит бизнесу распределить стоимость предмета лизинга на более длительный период, снизив ежемесячные платежи, даст большую гибкость в выборе условий и сделает лизинг доступным еще более широкому кругу компаний», — комментирует Рустам Назаров, директор по продажам компании Газпромбанк Автолизинг.

Все актуальные акции и спецпредложения Газпромбанк Автолизинга сохраняются.

Оформить заявку на лизинг с максимальным сроком до 7 лет можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте autogpbl.ru.

 

Справка о компании

Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

 

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