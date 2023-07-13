Газпромбанк Автолизинг объявляет об увеличении срока финансирования до 7 лет

«Потребность в увеличении срока лизинга стала особо заметна в последний год, и мы оперативно ответили на запрос клиентов. Максимальный срок финансирования 84 месяца позволит бизнесу распределить стоимость предмета лизинга на более длительный период, снизив ежемесячные платежи, даст большую гибкость в выборе условий и сделает лизинг доступным еще более широкому кругу компаний», — комментирует Рустам Назаров, директор по продажам компании Газпромбанк Автолизинг.