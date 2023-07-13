Губернатор Андрей Травников предложил возродить «Сибтекстильмаш»

«Приятно видеть десятки примеров возрождения производства, которое ранее было доведено фактически до ликвидации. В том числе и цеха того предприятия, где мы сегодня находимся. Еще два года назад здесь была полная разруха: ни кровли, ни окон, ни оборудования. Подобных примеров много в гражданском секторе, буквально неделю были в поселке Посевная, где организовано производство сельхозтехники.