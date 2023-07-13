Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
— Сергей Александрович, наконец-то, вчера состоялась первая тренировка в новом ЛДС «Сибирь Арена», который был принят в эксплуатацию еще перед новым годом. Тренировку провела молодежная хоккейная команда. С ноября 2022 ведутся разговоры о тестовых хоккейных матчах в новом дворце. Когда в новый ЛДС, наконец, пустят зрителей и в какие даты ждать первые матчи?
— Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24, до этого «Сибирь» проведет выездной матч с омским «Авангардом». ЛДС «Сибирь Арена» сейчас уже введен в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности и его внесли в федеральный реестр объектов спорта, на льду дворца можно проводить соревнования любого масштаба и уровня. «Арена» сегодня готова принимать зрителей, спортсменов, концертные мероприятия — все, что можно проводить в рамках возможностей многофункционального дворца спорта.
Информацию по тестовым матчам мы получим в ближайшее время, до конца июля. Сейчас представители КХЛ совершают выезды на все объекты, проверяя их готовность к соревнованиям. Они приедут и в Новосибирск, но у нас нет никаких сомнений в успешной сдаче.
Вопрос тестовых матчей мы уже обсуждали с руководством ХК «Сибирь». В рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определен как тестовый.
Правительство Новосибирской области рассматривает вопрос о торжественном открытии нового ЛДС «Сибирь Арена». Такой современной и комфортной площадке должно соответствовать и само мероприятие, и торжественная церемония открытия.
Мы сегодня в диалоге с Федерацией хоккея России о проведении, выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается. Игра планируется в первой-второй декаде августа. Безусловно, это должно быть яркое и запоминающееся шоу, поэтому зрители, думаю, с удовольствием придут.
— А что планируется в рамках Дня хоккейного болельщика, который запланирован на 19 августа?
— Это традиционная клубная тема. С ХК «Сибирь» эта тема обсуждалась, они планируют задействовать прилегающие к ЛДС территории. В том числе, и парк «Арена». Мы все любовались им на 130-летие Новосибирска. Место впечатляет своим функционалом и болельщикам там есть, где разгуляться и в очередной раз проникнуться любовью к своему хоккейному клубу. Запланирован и розыгрыш билетов на первый домашний матч чемпионата КХЛ.
— На оргкомитете накануне 130-летия Новосибирска мэр Анатолий Локоть и полиция тщательно обсуждали, как быть с транспортом для зрителей после VK Fest в парке «Арена». Были опасения, что толпа прорвется и пойдет пешком по Октябрьскому мосту на правый берег к метро «Речной вокзал». Как будет с транспортом после открытия ЛДС или после первого матча чемпионата КХЛ? Ведь станция метро «Спортивная», рядом с ЛДС, до сих пор не открыта.
— Мы надеемся, что в ближайшее время станция метро «Спортивная» заработает. После ее открытия вопрос пробок должен решиться сам собой — на то она и «Спортивная», чтобы работать рядом со спортивным кластером. Что до «VK Fest», то я не слышал такого, чтобы зрители — а их было больше десяти тысяч — добирались домой до утра.
Прорабатывается вопрос об усилении потока общественного транспорта в районе остановочных комплексов. Безусловно, пробки есть и в Калининском районе, после матчей в старом ЛДС «Сибирь», хотя вместимость у него гораздо меньше — 7.5 тысяч зрителей. В новом дворце 10.5 тысяч мест. Но мы обеспечим комфортные условия для всех зрителей, которые пожелают посетить мероприятия.