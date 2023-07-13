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Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»

13 июля 2023, 04:44
Фото: Пресс-служба минспорта Новосибирской области
Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, когда заработает новый ЛДС "Сибирь Арена"
ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске уже в новой ледовой арене 7 сентября. В августе планируется церемония открытия ЛДС, и первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

— Сергей Александрович, наконец-то, вчера состоялась первая тренировка в новом ЛДС «Сибирь Арена», который был принят в эксплуатацию еще перед новым годом. Тренировку провела молодежная хоккейная команда. С ноября 2022 ведутся разговоры о тестовых хоккейных матчах в новом дворце. Когда в новый ЛДС, наконец, пустят зрителей и в какие даты ждать первые матчи?

— Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24, до этого «Сибирь» проведет выездной матч с омским «Авангардом». ЛДС «Сибирь Арена» сейчас уже введен в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности и его внесли в федеральный реестр объектов спорта, на льду дворца можно проводить соревнования любого масштаба и уровня. «Арена» сегодня готова принимать зрителей, спортсменов, концертные мероприятия — все, что можно проводить в рамках возможностей многофункционального дворца спорта.

Информацию по тестовым матчам мы получим в ближайшее время, до конца июля. Сейчас представители КХЛ совершают выезды на все объекты, проверяя их готовность к соревнованиям. Они приедут и в Новосибирск, но у нас нет никаких сомнений в успешной сдаче.

Вопрос тестовых матчей мы уже обсуждали с руководством ХК «Сибирь». В рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определен как тестовый.

Официальный ввод в эксплуатацию ЛДС "Сибирь Арена" состоялся в последние дни 2022 года, но и в июле 2023 нога зрителя не ступала на его трибуныОфициальный ввод в эксплуатацию ЛДС "Сибирь Арена" состоялся в последние дни 2022 года, но и в июле 2023 нога зрителя не ступала на его трибуны
Официальный ввод в эксплуатацию ЛДС "Сибирь Арена" состоялся в последние дни 2022 года, но и в июле 2023 нога зрителя не ступала на его трибуны
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Правительство Новосибирской области рассматривает вопрос о торжественном открытии нового ЛДС «Сибирь Арена». Такой современной и комфортной площадке должно соответствовать и само мероприятие, и торжественная церемония открытия.

Мы сегодня в диалоге с Федерацией хоккея России о проведении, выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается. Игра планируется в первой-второй декаде августа. Безусловно, это должно быть яркое и запоминающееся шоу, поэтому зрители, думаю, с удовольствием придут.

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— А что планируется в рамках Дня хоккейного болельщика, который запланирован на 19 августа?

— Это традиционная клубная тема. С ХК «Сибирь» эта тема обсуждалась, они планируют задействовать прилегающие к ЛДС территории. В том числе, и парк «Арена». Мы все любовались им на 130-летие Новосибирска. Место впечатляет своим функционалом и болельщикам там есть, где разгуляться и в очередной раз проникнуться любовью к своему хоккейному клубу. Запланирован и розыгрыш билетов на первый домашний матч чемпионата КХЛ.

Символика ХК "Сибирь" была представлена в парке "Арена" еще в июне на VK festСимволика ХК "Сибирь" была представлена в парке "Арена" еще в июне на VK fest
Символика ХК "Сибирь" была представлена в парке "Арена" еще в июне на VK fest
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

— На оргкомитете накануне 130-летия Новосибирска мэр Анатолий Локоть и полиция тщательно обсуждали, как быть с транспортом для зрителей после VK Fest в парке «Арена». Были опасения, что толпа прорвется и пойдет пешком по Октябрьскому мосту на правый берег к метро «Речной вокзал». Как будет с транспортом после открытия ЛДС или после первого матча чемпионата КХЛ? Ведь станция метро «Спортивная», рядом с ЛДС, до сих пор не открыта.

— Мы надеемся, что в ближайшее время станция метро «Спортивная» заработает. После ее открытия вопрос пробок должен решиться сам собой — на то она и «Спортивная», чтобы работать рядом со спортивным кластером. Что до «VK Fest», то я не слышал такого, чтобы зрители — а их было больше десяти тысяч — добирались домой до утра.

Вот так шли домой из парка "Арена" зрители VK fest вечером Дня города Новосибирска 2023Вот так шли домой из парка "Арена" зрители VK fest вечером Дня города Новосибирска 2023
Вот так шли домой из парка "Арена" зрители VK fest вечером Дня города Новосибирска 2023
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Прорабатывается вопрос об усилении потока общественного транспорта в районе остановочных комплексов. Безусловно, пробки есть и в Калининском районе, после матчей в старом ЛДС «Сибирь», хотя вместимость у него гораздо меньше — 7.5 тысяч зрителей. В новом дворце 10.5 тысяч мест. Но мы обеспечим комфортные условия для всех зрителей, которые пожелают посетить мероприятия.

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