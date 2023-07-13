— Сергей Александрович, наконец-то, вчера состоялась первая тренировка в новом ЛДС «Сибирь Арена», который был принят в эксплуатацию еще перед новым годом. Тренировку провела молодежная хоккейная команда. С ноября 2022 ведутся разговоры о тестовых хоккейных матчах в новом дворце. Когда в новый ЛДС, наконец, пустят зрителей и в какие даты ждать первые матчи?



— Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ 2023/24, до этого «Сибирь» проведет выездной матч с омским «Авангардом». ЛДС «Сибирь Арена» сейчас уже введен в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности и его внесли в федеральный реестр объектов спорта, на льду дворца можно проводить соревнования любого масштаба и уровня. «Арена» сегодня готова принимать зрителей, спортсменов, концертные мероприятия — все, что можно проводить в рамках возможностей многофункционального дворца спорта.