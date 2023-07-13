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Молодая девушка оголилась и гуляла по Новосибирску в дикую жару

13 июля 2023, 01:17
Фото: 1MI
Инцидент произошел 12 июля

В Новосибирске голая девушка гуляла по городу в жару

В Новосибирске в аномальную жару девушка решила воплотить в жизнь тайное желание местных жителей и прогуляться голой по улицам, вызвав различные реакции в соцсетях.

В Новосибирске заметили девушку, которая в 30-градусную жару решила прогуляться по городу без одежды. Видео с этим инцидентом было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На записи видно, как девушка без стеснения ходит по улице Мира. По мнению автора видео, возможно, она решила провести такую необычную прогулку из-за жары.

Мнения жителей Новосибирска о случившемся разделились. Одни осудили поведение девушки, полагая, что у нее есть какие-то проблемы. Другие пошутили на эту тему и выразили понимание, учитывая, что была очень жаркая погода.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Девушка#Жара#Общество#18+#Новосибирск#Соцсети
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