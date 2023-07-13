Молодая девушка оголилась и гуляла по Новосибирску в дикую жару

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В Новосибирске заметили девушку, которая в 30-градусную жару решила прогуляться по городу без одежды. Видео с этим инцидентом было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На записи видно, как девушка без стеснения ходит по улице Мира. По мнению автора видео, возможно, она решила провести такую необычную прогулку из-за жары.
Мнения жителей Новосибирска о случившемся разделились. Одни осудили поведение девушки, полагая, что у нее есть какие-то проблемы. Другие пошутили на эту тему и выразили понимание, учитывая, что была очень жаркая погода.