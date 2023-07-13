На подсветку Первомайского сквера в Новосибирске направят свыше 13 миллионов

После заключения договора подрядчик обязан осуществить монтаж питающих и распределительных сетей, опор и шкафов освещения. Кроме того, в Первомайском сквере должны появиться металлические столбы освещения и светильники с люминесцентными лампами. Гарантийный срок на оборудование составит три года со дня подписания акта о приемке работ.