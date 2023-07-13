На подсветку Первомайского сквера в Новосибирске направят свыше 13 миллионов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Соответствующий лот появился на портале государственных закупок, заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». Подрядчик обязан завершить работы в середине октября.
После заключения договора подрядчик обязан осуществить монтаж питающих и распределительных сетей, опор и шкафов освещения. Кроме того, в Первомайском сквере должны появиться металлические столбы освещения и светильники с люминесцентными лампами. Гарантийный срок на оборудование составит три года со дня подписания акта о приемке работ.
Стоит напомнить, что работы в Первомайском сквере начались еще в середине мая. В рамках благоустройства в сквере приведут в порядок легендарный фонтан «Мишка», поставят новые скамейки, а также озеленят парковую территорию.