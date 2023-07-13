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На подсветку Первомайского сквера в Новосибирске направят свыше 13 миллионов

13 июля 2023, 08:09
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Ремонт Первомайского сквера ведется с мая

В Новосибирске на подсветку Первомайского сквера направят свыше 13 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства Первомайского сквера. На работы власти готовы направить 13,5 миллиона рублей.

Соответствующий лот появился на портале государственных закупок, заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». Подрядчик обязан завершить работы в середине октября.

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После заключения договора подрядчик обязан осуществить монтаж питающих и распределительных сетей, опор и шкафов освещения. Кроме того, в Первомайском сквере должны появиться металлические столбы освещения и светильники с люминесцентными лампами. Гарантийный срок на оборудование составит три года со дня подписания акта о приемке работ.

Стоит напомнить, что работы в Первомайском сквере начались еще в середине мая. В рамках благоустройства в сквере приведут в порядок легендарный фонтан «Мишка», поставят новые скамейки, а также озеленят парковую территорию.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Госзакупки#Горзеленхоз#Первомайский сквер#Благоустройство
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