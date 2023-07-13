Под Новосибирском водитель Toyota погиб, протаранив дерево

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Авария произошла на улице Черемушной. По данным ГИБДД региона, 58-летний водитель ехал на иномарке в СНТ «Марьин Лог» и неожиданно съехал в кювет. Там на скорости сибиряк влетел в огромное дерево.
При столкновении мужчина получил серьезные травмы и погиб. Его автомобиль, судя по фото, сильно смяло — шансов выжить практически не было.
Напомним, в Новосибирске мотоциклист-подросток врезался в машину и попал в больницу.