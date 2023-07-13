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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Под Новосибирском водитель Toyota погиб, протаранив дерево

13 июля 2023, 13:48
Мужчина средних лет погиб в ДТП в Бердске Новосибирской области 13 июля. Он врезался в дерево на «Тойоте».

Авария произошла на улице Черемушной. По данным ГИБДД региона, 58-летний водитель ехал на иномарке в СНТ «Марьин Лог» и неожиданно съехал в кювет. Там на скорости сибиряк влетел в огромное дерево.

При столкновении мужчина получил серьезные травмы и погиб. Его автомобиль, судя по фото, сильно смяло — шансов выжить практически не было.

Напомним, в Новосибирске мотоциклист-подросток врезался в машину и попал в больницу.

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#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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