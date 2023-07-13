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Разгромленный новосибирцами парк «Арена» восстановят только к августу

13 июля 2023, 11:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Парк «Арена» восстановят только к августу

В Новосибирске уничтоженные газоны в парке «Арена» восстановят к августу

В Новосибирске газоны в парке «Арена», уничтоженные зрителями VK Fest, восстановят только через полтора месяца. Сколько на это уйдет денег, неизвестно.
«Работы по восстановлению газона планируется завершить до 10 августа 2023 года», — цитирует Сибкрай. Ru управление культуры мэрии Новосибирска.
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При этом условиями договора о взаимодействии между дирекцией городских парков и ООО «Росдэнс» не предусмотрена компенсация финансовых затрат на восстановительные работы в парке «Арена». На данный момент составлен акт о причинении вреда имуществу, находящемуся на балансе города. Документ уже направлен организатору VK Fest.

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VK Fest прошел в Новосибирске в рамках празднования 130-летнего юбилея города. Согласно купленным билетам, мероприятие посетили больше 15 тысяч зрителей. После фестиваля в парке «Арена» остались горы мусора, а газоны были практически уничтожены.

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#Новосибирск#ВК фест 2023 в Новосибирске#Город#Александр Ляхов#День города#VK Fest#Мэрия Новосибирска
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