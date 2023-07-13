Разгромленный новосибирцами парк «Арена» восстановят только к августу

При этом условиями договора о взаимодействии между дирекцией городских парков и ООО «Росдэнс» не предусмотрена компенсация финансовых затрат на восстановительные работы в парке «Арена». На данный момент составлен акт о причинении вреда имуществу, находящемуся на балансе города. Документ уже направлен организатору VK Fest.