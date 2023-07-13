Разгромленный новосибирцами парк «Арена» восстановят только к августу

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Работы по восстановлению газона планируется завершить до 10 августа 2023 года», — цитирует Сибкрай. Ru управление культуры мэрии Новосибирска.
При этом условиями договора о взаимодействии между дирекцией городских парков и ООО «Росдэнс» не предусмотрена компенсация финансовых затрат на восстановительные работы в парке «Арена». На данный момент составлен акт о причинении вреда имуществу, находящемуся на балансе города. Документ уже направлен организатору VK Fest.
VK Fest прошел в Новосибирске в рамках празднования 130-летнего юбилея города. Согласно купленным билетам, мероприятие посетили больше 15 тысяч зрителей. После фестиваля в парке «Арена» остались горы мусора, а газоны были практически уничтожены.