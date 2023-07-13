Подростковая беременность последние годы набирает обороты. Так в Новосибирской области в 2022-м мамами стали свыше 60 школьниц, а самой юной является 11-летняя четвероклассница. Девочка родила здорового ребенка, но так бывает далеко не всегда, говорят врачи.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в стране ежегодно более 15 млн девушек-подростков становятся матерями, из них около 2 млн — девочки меньше 15 лет. По словам акушера-гинеколога, медицинского директора сети клиник «1+1» Татьяны Овсянниковой, тенденция юной беременности растет. «Вынашивание ребенка является серьезным испытанием для юной мамы. Как правило в 60% случаях ранняя беременность незапланированная и нежеланная и заканчивается искусственным прерыванием. В 18% происходят выкидыши, а остальные завершаются родами. Но роды могут проходить с серьезными осложнениями», — заявила врач. Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет Узнать подробнее По мнениям специалистов, в большинстве случаев у школьниц рождаются недоношенные дети — до 2500 кг -, с различными патологиями. Риск увеличен на несколько процентов. «Чем ниже возраст матери, тем выше риски к патологиям у младенца. Это связано с незрелостью эндокринной системы, а также с тем, что матка еще не сформировалась. У матери выявляются хронические заболевания, воспалительные процессы в области влагалища и шейки матки. Также увеличены риски недоношенности, ребенок рождается в низком весе, и патологий плода, его асфиксии или поражения головного мозга (Постгипоксическая энцефалопатия)», — пояснила Татьяна Овсянникова. Напомним, ранее в Минздраве Новосибирской области предупреждали, что подростковая беременность чревата осложнениями и последствиями для здоровья. Благоприятный возраст матери для рождения ребенка — от 19 лет. «Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы Узнать подробнее