Самолет жестко приземлился в лесу в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Легкомоторный самолет Cessna неудачно приземлился в лесу, недолетев до аэропорта «Северный» в Новосибирске. Это произошло вечером 13 июля.
«В результате происшествия пострадала женщина и другой пассажир. Их увезли в больницу. Всего на борту находилось 3 человека», — уточняет пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
В ведомстве добавляют, что после жесткой посадки самолет не загорелся. Однако специалисты выехали на место, чтобы проконтролировать ситуацию.
Сейчас в зоне ЧП работают спасатели МАСС, пожарные. Также дежурят фельдшеры скорой помощи. Причины аварии выясняют.