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Самолет жестко приземлился в лесу в Новосибирске — есть пострадавшие

13 июля 2023, 15:10
Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирске частный самолет жестко сел в лесу

Частный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесу около аэропорта «Северный» в Новосибирске. МЧС региона сообщает об одном пострадавшем.

Легкомоторный самолет Cessna неудачно приземлился в лесу, недолетев до аэропорта «Северный» в Новосибирске. Это произошло вечером 13 июля.

«В результате происшествия пострадала женщина и другой пассажир. Их увезли в больницу. Всего на борту находилось 3 человека», — уточняет пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

В ведомстве добавляют, что после жесткой посадки самолет не загорелся. Однако специалисты выехали на место, чтобы проконтролировать ситуацию.

Сейчас в зоне ЧП работают спасатели МАСС, пожарные. Также дежурят фельдшеры скорой помощи. Причины аварии выясняют.

#Алина Шефер#Самолет#Вынужденная посадка#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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