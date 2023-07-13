«Смертность мам-малолеток в 7 раз выше, чем взрослых женщин»: новосибирский гинеколог

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«Смертность подростков во время вынашивания ребенка и родов превышает в 7 раз смертность взрослых женщин. А все потому, что увеличены риски кровотечений, гнойных воспалений после родов. В основном эти девочки из неблагополучных семей. У каждой второй юной роженицы имеются венерические заболевания и вредные привычки», — заявила врач.
Также акушер-гинеколог Овсянникова отмечает, что у школьниц беременность протекает тяжело из-за того, что организм к этому не готов. В итоге это приводит к осложнениям во время родов. Может возникнуть асфиксия плода и многое другое.
«Сама по себе беременность в раннем возрасте чревата многими расстройствами. Организм девочки еще не достиг определенной зрелости и чаще встречается анемия, преждевременная отслойка плаценты, угроза прерывания беременности и смерти роженицы. Стрессы приводят к гинекологическим заболеваниям. Растущий плод может деформировать внутренние органы — матка не так эластична».
Врач заключила, что наступившая беременность у девочки не говорит о завершении полового созревания. Процесс только начинается и обрушивается гормональной лавиной на хрупкие плечи рожениц, которая самая еще ребенок. Не каждая может с этим состоянием справиться.