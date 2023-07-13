«Смертность мам-малолеток в 7 раз выше, чем взрослых женщин»: новосибирский гинеколог

Новосибирский гинеколог заявила о высокой смертности мам-малолеток при родах

Несколько лет назад в Новосибирской области стала мамой 11-летняя четвероклассница. Ее роды завершились благополучно, но так бывает не всегда. Акушер-гинеколог и директор клиники «1+1» Татьяна Овсянникова заявляет, что подростковая беременность в 7 раз чаще приводит к смерти.