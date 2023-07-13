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«Смертность мам-малолеток в 7 раз выше, чем взрослых женщин»: новосибирский гинеколог

13 июля 2023, 10:51
Фото: 1MI

Новосибирский гинеколог заявила о высокой смертности мам-малолеток при родах

Несколько лет назад в Новосибирской области стала мамой 11-летняя четвероклассница. Ее роды завершились благополучно, но так бывает не всегда. Акушер-гинеколог и директор клиники «1+1» Татьяна Овсянникова заявляет, что подростковая беременность в 7 раз чаще приводит к смерти.
«Смертность подростков во время вынашивания ребенка и родов превышает в 7 раз смертность взрослых женщин. А все потому, что увеличены риски кровотечений, гнойных воспалений после родов. В основном эти девочки из неблагополучных семей. У каждой второй юной роженицы имеются венерические заболевания и вредные привычки», — заявила врач.

Также акушер-гинеколог Овсянникова отмечает, что у школьниц беременность протекает тяжело из-за того, что организм к этому не готов. В итоге это приводит к осложнениям во время родов. Может возникнуть асфиксия плода и многое другое.

«Сама по себе беременность в раннем возрасте чревата многими расстройствами. Организм девочки еще не достиг определенной зрелости и чаще встречается анемия, преждевременная отслойка плаценты, угроза прерывания беременности и смерти роженицы. Стрессы приводят к гинекологическим заболеваниям. Растущий плод может деформировать внутренние органы — матка не так эластична».

Врач заключила, что наступившая беременность у девочки не говорит о завершении полового созревания. Процесс только начинается и обрушивается гормональной лавиной на хрупкие плечи рожениц, которая самая еще ребенок. Не каждая может с этим состоянием справиться.

#Алина Шефер#Дети#Беременные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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