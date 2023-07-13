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Утиный пруд в новосибирском Академгородке: смотрим фото милоты

13 июля 2023, 09:42
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Наблюдать за водоплавающими птицами можно бесконечно
Пруд с утками — одна из достопримечательностей Новосибирска. Сейчас птицы воспитывают потомство, чтобы к осени утята встали на крыло

Утиный пруд находтся на пресечении улиц Золодолинская, Мальцева и Воеводская и наверное, нет новосибирца, который бы не слышал о его существовании.

Основные обитатели пруда - кряквы и чиркиОсновные обитатели пруда - кряквы и чирки
Основные обитатели пруда - кряквы и чирки
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Раньше на этом месте была заболоченная низина. Но после строительства в середине 90-х элитного дома на Золотодолинской, похоже, был нарушен процесс протекания грунтовых вод. И на этом месте образовался пруд.

Равноправными обитателями пруда можно считать и голубейРавноправными обитателями пруда можно считать и голубей
Равноправными обитателями пруда можно считать и голубейРавноправными обитателями пруда можно считать и голубей
Равноправными обитателями пруда можно считать и голубей
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Утки появляются на пруду ранней весной, выводят тут потомство, с наступлением холодов улетают на зимовку, чтобы снова вернуться в следующем году.

Часть птиц не улетатает на юг, а зимует в Новосибирской области, на незамерзающих водоемахЧасть птиц не улетатает на юг, а зимует в Новосибирской области, на незамерзающих водоемах
Часть птиц не улетатает на юг, а зимует в Новосибирской области, на незамерзающих водоемах
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Утки питаются водными растениями и живностью, которую добывают в воде.

В поисках корма водоплавающие проводят много времениВ поисках корма водоплавающие проводят много времени
В поисках корма водоплавающие проводят много времениВ поисках корма водоплавающие проводят много времени
В поисках корма водоплавающие проводят много времени
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но конечно, по большей части птицы едят корм, который им дают гости пруда.

Люди часто пытаются давать птицам хлеб, но это не очень полезно. Лучше подкармивать их перловкой или пшеномЛюди часто пытаются давать птицам хлеб, но это не очень полезно. Лучше подкармивать их перловкой или пшеном
Люди часто пытаются давать птицам хлеб, но это не очень полезно. Лучше подкармивать их перловкой или пшеном
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Берега пруда облагородили по инициативе общественного фонда «Академгородок» в 2014 году. Деньги на обустройство дали местные предприниматели. Но сейчас часть деревянных мостков находится в плохом состоянии.

По таким конструкциям ходить страшноватоПо таким конструкциям ходить страшновато
По таким конструкциям ходить страшноватоПо таким конструкциям ходить страшновато
По таким конструкциям ходить страшноватоПо таким конструкциям ходить страшновато
По таким конструкциям ходить страшноватоПо таким конструкциям ходить страшновато
По таким конструкциям ходить страшновато
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В администрации Советского района о проблеме знают и обещали восстановить лестницы и настилы.

Но о сроках ремонта чиновники ничего не говорятНо о сроках ремонта чиновники ничего не говорят
Но о сроках ремонта чиновники ничего не говорят
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Фото#Пруд#Утки#Академгородок#Природа#Новосибирск
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