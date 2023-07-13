Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Утиный пруд находтся на пресечении улиц Золодолинская, Мальцева и Воеводская и наверное, нет новосибирца, который бы не слышал о его существовании.
Раньше на этом месте была заболоченная низина. Но после строительства в середине 90-х элитного дома на Золотодолинской, похоже, был нарушен процесс протекания грунтовых вод. И на этом месте образовался пруд.
Утки появляются на пруду ранней весной, выводят тут потомство, с наступлением холодов улетают на зимовку, чтобы снова вернуться в следующем году.
Утки питаются водными растениями и живностью, которую добывают в воде.
Но конечно, по большей части птицы едят корм, который им дают гости пруда.
Берега пруда облагородили по инициативе общественного фонда «Академгородок» в 2014 году. Деньги на обустройство дали местные предприниматели. Но сейчас часть деревянных мостков находится в плохом состоянии.
В администрации Советского района о проблеме знают и обещали восстановить лестницы и настилы.