Напомним, 24 июня в День города Новосибирска, произошло событие, которое вызвало шок у россиян. Сибиряки проснулись от новости о том, что глава Частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин совершил бунт и пытался добраться до Москвы. Бойцы захватывали военные объекты в Ростове. Это вызвало страх у всех жителей. В это время президент Владимир Путин отметил поступок Евгения Пригожина как предательство. Позже Пригожин отступил, прошли переговоры и все решилось мирным путем.