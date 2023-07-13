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В Госдуме раскрыли местонахождение генерала Суровикина из Новосибирска

13 июля 2023, 03:43
Фото: Минобороны РФ
Суровикин в отпуске
Генерал Суровикин из Новосибирска, который пропал с публичного обозрения с 23 июня, сейчас находится на отдыхе и недоступен для связи.

Госдума раскрыла информацию о местонахождении генерала Сергея Суровикина из Новосибирска. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил об этом в Telegram-канале SHOT.

Он отметил, что генерал Суровикин сейчас находится на отдыхе и недоступен для связи. Напомним, что с 23 июня он перестал появляться на публике.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, в котором генерал Суровикин просит бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить вооруженное восстание и решить все проблемы мирным путем. О его будущих планах ходят разные слухи.

Напомним, 24 июня в День города Новосибирска, произошло событие, которое вызвало шок у россиян. Сибиряки проснулись от новости о том, что глава Частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин совершил бунт и пытался добраться до Москвы. Бойцы захватывали военные объекты в Ростове. Это вызвало страх у всех жителей. В это время президент Владимир Путин отметил поступок Евгения Пригожина как предательство. Позже Пригожин отступил, прошли переговоры и все решилось мирным путем.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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