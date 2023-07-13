В Новосибирске бомбоубежище отремонтируют на улице Титова за 611 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
В Новосибирске запланировано восстановление убежища для защиты от бомбардировок в здании номер 7 на улице Титова, расположенной в Ленинском районе. Бюджет города выделит 611 тысячу рублей для этого проекта. Аукцион на выполнение работ будет проведен на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ является Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. В документах указано, что исполнитель должен выполнить ремонт пола, стен и потолка, заменить двери, а также обновить системы вентиляции и энергоснабжения. Общая площадь убежища составляет 64,4 квадратных метра.
Подача заявок на участие в конкурсе принимается до 20 июля. Подрядчик должен завершить работы в течение 45 дней после заключения контракта.