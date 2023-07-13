В Новосибирске бомбоубежище отремонтируют на улице Титова за 611 тысяч рублей

В Новосибирске запланировано восстановление убежища для защиты от бомбардировок в здании номер 7 на улице Титова, расположенной в Ленинском районе. Бюджет города выделит 611 тысячу рублей для этого проекта. Аукцион на выполнение работ будет проведен на сайте государственных закупок.